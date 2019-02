Una risata cambia Sanremo anche sull’immigrazione

ilgiornale

: #sanremo2019 invasione di non-cantanti, rap, trap, parlato... troppe canzoni che non si cantano e nessuno che strap… - BiscardiAngelo : #sanremo2019 invasione di non-cantanti, rap, trap, parlato... troppe canzoni che non si cantano e nessuno che strap… - ronhollygdr : @winterhollygdr Io non sono una carotina! *incrocia le braccia al petto e porta la mano davanti alla bocca per trattenere la risata* - franca_fm : RT @fatina909: A volte basta davvero poco per alleviare le sofferenze altrui. Un'attenzione. Un sorriso. Una risata fragorosa. Provate a… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) C on unasi puòre il mondo, e addiritturail Festival di! Ieri sera, sul palco, Claudio Bisio e Claudio Baglioni hanno fatto vedere come l"arte risponde alle polemiche e pure ai vertici Rai astiosi. Eh sì, Bisio è stato gigantesco: la gag su Baglioni sobillatore e sovversivo che si capisce chiaramente da versi come "passerotto non andare via" e "accoccolato ad ascoltare il mare", chiari segni di incentivazione all"immigrazione, ha spazzato via polemiche di giorni sul "comizio" del presentatore sulla questione dei clandestini. Insomma si può parlare di questi drammi senza farne un caso di Stato. Già all"inizio della serata i presentatori avevano giocato sulla rottura con i manager Rai entrando sul palco sulle note di "Voglio andar via" e poi Baglioni aveva scherzato: "Fatemi parlare che forse è l"ultima volta...". E infine chiuso la questione intonando: "Io ...