Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno formazione politica in apertura Matteo Salvini è pronta a querelare chi parla di voto di scambio 80 18 e critiche alla consegna i francesi dell’analisi costi-benefici dell’Atalanta prima di prendere la nota ai partner di governo il prossimo modello le parole di Salvini sulle analisi costi benefici della torino-lione paterni osserva io da vice ...

MANUEL BORTUZZO : TROVATE IMPRONTE SULLA PISTOLA/ Ultime Notizie : 'Chi ha sparato non ha usato guanti' : La PISTOLA che ha ucciso MANUEL BORTUZZO è stata rinvenuta nelle scorse ore: la Scientifica ha individuato alcune IMPRONTE, caccia all'aggressore.

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno oggi manteniamo Un’altra promessa con gli italiani te lo diciamo lo facciamo e lo slogan della nostra campagna oggi tagliamo €2000000 in pochi mesi a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle li mettiamo in dotazione alla protezione civile regione Liguria Chiudi Venezia Giulia Sicilia sono le parole in conferenza ...

BREXIT - TUSK È UNA FURIA 'INFERNO PER I FALCHI'/ Ultime Notizie 'Probabile il no-deal - impossibile il remain' : Parole di fuoco quelle di Donald TUSK in merito alla BREXIT. Il presidente del consiglio europeo augura l'INFERNO ai falchi pro-uscita

Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Calciomercato Napoli - Ultime Notizie : il padre - 'tutto fatto entro 48 ore' : Calciomercato Napoli, Marek Hamsik ha la valigia pronta: il centrocampista slovacco andrà in Cina, arriva la conferma del padre.

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Analisi costi-benefici Tav : scontro Salvini-Toninelli - 6 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Nuovo scontro all'interno del governo fra la Lega e il M5s, ed in particolare fra Salvini e Toninelli, per la Tav

NAPOLI - ARIA AL POSTO DEL CARBURANTE : TRUFFA AI DISTRIBUTORI/ Video Ultime Notizie : il trucco del telecomando : NAPOLI, sequestrati due DISTRIBUTORI di benzina che mettevano ARIA al POSTO del CARBURANTE nelle auto: ecco il trucco del telecomando.

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e trovati dalla redazione in studio Roberta prima della nomina abbiamo verificato le incompatibilità e siamo contenti che è compatibile Savonera ci mancherà in CDM ma sappiamo che andrà a svolgere un ruolo importante lo ferma il gioco di Di Maio in merito alla compatibilità del ministro Paolo Savona capo della Consob lo stato un accordo di maggioranza tutto bene prima di tutto abbiamo chiesto a lui se fosse ...

Manuel Bortuzzo : trovata pistola dell'agguato/ Ultime Notizie - i genitori della fidanzata 'Abbiamo paura' : E' stata trovata la pistola utilizzata nell'agguato a Manuel Bortuzzo. Intanto i genitori della fidanzata affermano "Ha paura, anche noi"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Video Battisti : tribunale deciderà su Bonafede e Salvini - 6 febbraio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: toccherà al tribunale decidere se chiedere il processo o meno ai ministri Bonafede e Salvini , 6 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta La Commissione Europea si appresta a rivedere le Stime di crescita dell’Italia per il 2019 con un drastico taglio della sua ultima previsione sul film di novembre 1,2% e di quel inserita dal governo e manovra 1% secondo quanto si apprende nelle previsioni economiche invernali che la commissione dell’Unione Europea pubblicherà domani il PD 2019 dell’Italia ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale nuovi entrati dalla relazione in studio Roberta Frascarelli Vibo Valentia potrebbe essere stato legato ad una vendetta per le tendenze pedofile della vittima l’omicidio di Francesco Fiorillo 45 anni ucciso in un agguato a Vibo Valentia il 15 dicembre del 2015 e l’ipotesi che viene fatta dal commissariato di Vibo Valente da losco che stamattina non arrestato due persone accusate dell’assassinio per ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Basta con stupide guerre politiche e con questa indagine ridicole di parte no la vendetta la resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza il messaggio di Donald Trump al congresso Più chiaro di così non potrebbe essere democratici hanno riconquistato la maggioranza alla camera ed evocano scenari da impeachment così il presidente americano nel discorso ...