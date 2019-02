Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 15 | 10

Manuel Bortuzzo : trovata pistola dell'agguato/ Ultime Notizie - i genitori della fidanzata 'Abbiamo paura' : E' stata trovata la pistola utilizzata nell'agguato a Manuel Bortuzzo. Intanto i genitori della fidanzata affermano "Ha paura, anche noi"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Video Battisti : tribunale deciderà su Bonafede e Salvini - 6 febbraio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: toccherà al tribunale decidere se chiedere il processo o meno ai ministri Bonafede e Salvini , 6 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta La Commissione Europea si appresta a rivedere le Stime di crescita dell’Italia per il 2019 con un drastico taglio della sua ultima previsione sul film di novembre 1,2% e di quel inserita dal governo e manovra 1% secondo quanto si apprende nelle previsioni economiche invernali che la commissione dell’Unione Europea pubblicherà domani il PD 2019 dell’Italia ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale nuovi entrati dalla relazione in studio Roberta Frascarelli Vibo Valentia potrebbe essere stato legato ad una vendetta per le tendenze pedofile della vittima l’omicidio di Francesco Fiorillo 45 anni ucciso in un agguato a Vibo Valentia il 15 dicembre del 2015 e l’ipotesi che viene fatta dal commissariato di Vibo Valente da losco che stamattina non arrestato due persone accusate dell’assassinio per ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Basta con stupide guerre politiche e con questa indagine ridicole di parte no la vendetta la resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza il messaggio di Donald Trump al congresso Più chiaro di così non potrebbe essere democratici hanno riconquistato la maggioranza alla camera ed evocano scenari da impeachment così il presidente americano nel discorso ...

RAFFAELE CANTONE 'NESSUN ADDIO ALL'ANAC'/ Ultime Notizie - secca smentita 'Non ho intenzione di dimettermi' : RAFFAELE CANTONE esce allo scoperto e smentisce le sue imminenti dimissioni dall'Anac. In mattinata era circolata la notizia del suo ADDIO

Scuola - rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato : le Ultime notizie : https://www.Scuolainforma.it/wp-content/uploads/2019/02/Filmato.mp4 L'articolo Scuola, rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato: le ultime notizie proviene da ScuolaInforma.

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Basta con stupide guerre politiche e con queste indagini ridicole di parte no la vendetta la resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza il messaggio di Donald Trump al congresso Più chiaro di così non potrebbe essere democratici hanno riconquistato la maggioranza alla camera ed evocano scenari da impingement così il presidente americano nel discorso ...

Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Calciomercato - Ultime Notizie : 'Addio al Napoli entro due giorni' : Calciomercato Napoli, Marek Hamsik ha la valigia pronta: il centrocampista slovacco andrà in Cina, le ultime notizie sulla trattativa.

Venezuela - Maduro 'Guaidò rischia il carcere'/ Ultime Notizie - bloccati dall'esercito gli aiuti umanitari : Il presidente del Venezuela, Maduro, ha minacciato il carcere per l'oppositore Juan Guaidò. E l'esercito blocca gli aiuti umanitari

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale e promozione Gabriella Luigi in studio apertura andiamo negli Stati Uniti ha parlato il presidente Donald Trump che ha letto il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso Basta con stupide guerre politiche con queste indagini ridicole di parte no Alla vendetta è la distanza bisogna scegliere la strada della grandezza queste le sue parole alla scadenza del 15 febbraio senza un accordo complessivo ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio in apertura andiamo negli Stati Uniti dove il presidente Donald Trump ha letto il discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso Basta con stupide guerre politiche con queste indagini Mercoledì parte no alla vendita e alla resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza ha detto Trump Rivolgendosi ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri sera prima serata di Sanremo il festival ha portato sul palcoscenico dell’Ariston e i 24 Big in gara ospiti Andrea Bocelli che ha duettato con il figlio Matteo e Claudio Baglioni poi Giorgia anche lei duetto con il direttore artistico Ma anche gli attori Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria in attesa dei dati ...

Pensioni Ultime Notizie : dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...