Ue verso taglio stime Pil Italia | 0 | 2% nel 2019

Pd verso no a taglio parlamentari - polemica con ministro Fraccaro : La linea l'aveva già indicata Matteo Renzi qualche giorno fa: le riforme Lega-M5s così come sono non vanno, le presentano come un taglio dei parlamentari ma il vero obiettivo è il Parlamento, non ha niente a che fare con quello che avevamo proposto noi. Una posizione che è riemersa durante la riunione del gruppo al Senato, sostenuta innanzitutto dal presidente Andrea Marcucci. Il Pd, come condizione per un possibile sì, mette sul tavolo una ...

Giappone : aumenta il rischio di recessione - BoJ verso taglio stime cpi - analisti - : "Per l'economia nipponica aumenta il rischio di recessione - argomenta Mivelaz - la BoJ dovrebbe tagliare le sue proiezioni sull'inflazione, mentre il calo dei prezzi del petrolio continua a far ...

Ford : riorganizzazione in Europa - verso taglio migliaia di posti : Il produttore americano Ford ha annunciato una vasta riorganizzazione delle sue attività in Europa che si tradurrà in tagli di posti di lavoro, che non ha quantificato. L'agenzia Bloomberg parla di ...

Apple verso taglio produzione iPhone -10% - taglierà anche prezzi? Intanto AD Cook vince bonus record : Indiscrezioni poco confortanti per Apple che, la scorsa settimana, ha lanciato un warning sul fatturato tramortendo i mercati di tutto il mondo . Il Nikkei Asian Review ha riportato oggi che il colosso si appresterebbe a tagliare la produzione di iPhone del 10% circa, nel corso del primo trimestre che terminerà a marzo. Quasi in ...

Navi da crociera verso obiettivo taglio emissioni del 40% entro 2030 : L'industria crocieristica verso la sostenibilità ambientale con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 . Un target piuttosto ambizioso che coinvolge tutte le Navi da crociera ...

Emissioni di CO2 - Il Parlamento europeo verso il taglio del 37 - 5% entro il 2030 : I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sugli obiettivi di riduzione delle Emissioni di anidride carbonica per i mezzi di trasporto. Si tratta di un compromesso che impone obiettivi ancor più stringenti rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea: entro il 2030 le Emissioni dovranno essere ridotte del 37,5% per i veicoli passeggeri (del 31% per i soli ...

Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. verso taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

verso la manovra : ecotassa suv e auto lusso - taglio pensioni d'oro : Roma, 17 dic., askanews, - In attesa di conoscere le misure per coprire il taglio del deficit al 2,04% frutto del possibile accordo con l'Europa, iniziano a delinearsi gli altri interventi che ...

Lavoro - Di Maio : “Centri per l’impiego? verso sistema pubblico-privato. In manovra taglio del 30% del premio Inail” : “Sui centri per l’impiego andremo Verso un sistema misto pubblico-privato. Al centro ci sarà il navigator”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una iniziativa sulle startup a Milano. “È ormai confermato – ha aggiunto – che entrerà nella legge di Bilancio e lo firmerò come ministro del Lavoro il decreto sulle tariffe Inail che abbasserà del 30% alle imprese il costo del premio Inail: significa che ...

Manovra - il governo verso la fiducia. Salvini : "Ma nessun taglio oltre lo 0 - 2%" : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria, il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli affari ...

