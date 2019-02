Ue boccia la crescita italiana : + 0 - 2 % nel 2019 - la peggiore stima fino ad ora : La Commissione Ue si appresta a rivedere le stime di crescita dell’Italia per il 2019 , con un drastico taglio della sua ultima previsione sul Pil di novembre (1,2%) e di quella inserita dal Governo in manovra (1%): secondo quanto appreso dall’Ansa, nelle previsioni economiche invernali che la Commissione Ue pubblicherà domani, il Pil 2019 dell’Ital...

Misure economiche boccia te dal 54% : non aiutano la crescita : L a Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il 28 gennaio il testo del decreto che contiene le norme riguardanti la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza, i due provvedimenti simbolo della ...

Sicindustria boccia il blocca trivelle. Bollette più care e meno crescita : Sicindustria boccia l'emendamento ' blocca trivelle'. Per gli industriali siciliani l'emendamento al decreto legge semplificazioni discusso a livello nazionale, che blocca l'attività di ricerca del gas,...

boccia - Confindustria - : Manovra non aiuta crescita e disincentiva il lavoro : Duro il giudizio del presidente degli imprenditori, in particolare sul reddito di cittadinanza: ' aiuta il sommerso' -

boccia : 'Troppa spesa e niente crescita - manca spinta al Sud' : I nostri consigli sono noti al premier, ai vicepremier e al ministro dell'Economia perché abbiamo avuto modo di illustrarli in più riprese. E dunque, anzitutto non depotenziare strumenti che ...

Manovra - boccia : "Crescita Paese deve essere priorità" : 'Intervenire sui saldi di bilancio senza considerare gli effetti della spesa sull'economia reale' non è la strada giusta per definire una Manovra votata alla crescita, bensì la costruzione di un

boccia : "Recessione possibile - e senza crescita nessuno assume" : Lo diremo, e faremo anche delle proposte che hanno un impatto non rilevante come risorse ma di impatto rilevante sull'economia reale". "Siamo contenti" che "almeno una volta da quando si è insediato ...

Dalla Tav alla crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino. boccia : «Pazienza quasi al limite» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance. Il presidente di Confindustria, Boccia : «Chi è contro l’industria è contro il Paese»...

Manovra. boccia : "E' da riequilibrare - c'è poca crescita. Siamo in tempo per correzioni" : Il punto è se queste risorse sono usate per la crescita o meno, cioè quale impatto sull'economia reale la manovra economica ha" ha detto ancora Boccia, a margine del Forum Industria di Confindustria '...