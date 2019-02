Tutto Juve | nessuno come i bianconeri | nuovo primato europeo

De Ligt-Juventus - interviene Agnelli : ora cambia Tutto! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera concreta su De Ligt. Un affare che potrebbe decollare già nei prossimi mesi e che potrebbe portare il difensore a Torino grazie all’inserimento di Agnelli in prima persona. Il presidente bianconero, in occasione […] More

Romero-Juventus - ora cambia Tutto : nuovo retroscena! : ROMERO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Romero sarebbe pronto a vestire la maglia della Juventus già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. Secondo quanto riporta la rosea, il difensore del Genoa avrebbe convinto totalmente sia Paratici, sia tutta la dirigenza bianconera. L’argentino sbarcherà a Torino in estate, anche […] More

Tutto Juve - bianconeri in crisi : non solo sul campo - ecco i dettagli : Tutto Juve – Prosegue la fase di ribasso del titolo in borsa della Juventus. Una settimana fa a Piazza Affari erano stati sfiorati i massimi a quota 1,6 euro ma come riporta Radiocor, da quel giorno il titolo ha lasciato sul terreno quasi il 18%. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici stregato dal “nuovo Rui Costa”: c’è la clausola Tutto Juve, […] More

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - Tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus - Barcellona e Superbowl : un weekend Tutto da vivere su DAZN : Si preannuncia un weekend emozionante su DAZN grazie a Juventus-Parma, Barcellona-Valencia e la finale del Superbowl L'articolo Juventus, Barcellona e Superbowl: un weekend tutto da vivere su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nedved : 'La Juve vuole vincere sempre Tutto e continuiamo a dimostrarlo. Un vice-Bonucci? C'è Caceres...' : Intervistato da Rai Sport il vice-presidente della Juventus , Pavel Nedved ha fatto un breve punto sul momento del club prima della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta: RONALDO - 'Noi teniamo a vincere tutto, ...

Juventus - Benatia parte e saluta : “Siete una famiglia.Vincete Tutto” : Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l’accordo con i qatarioti dell’Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l’avventura dell’ex Roma e Bayern […] L'articolo Juventus, Benatia parte e saluta: “Siete una famiglia.Vincete ...

Calciomercato Juve - Benatia : 'Grazie di cuore - questo gruppo può vincere Tutto' : Medhi Benatia -Juventus: è tempo di saluti. Dopo due anni e mezzo in bianconero, il difensore marocchino ha ufficialmente lasciato il club: giocherà all' Al Duhail , club di Doha che milita nella ...

La Sampdoria prende Tutto Audero : alla Juve 20 milioni di euro : TORINO - La Sampdoria crede fortemente nelle potenzialità di Emil Audero e per questo motivo ha deciso di prendere il controllo totale del suo cartellino. La società blucerchiata avrebbe definito l'...

Lazio - Inzaghi : "Daremo Tutto contro la Juventus. Caceres voleva giocare" : Osservato speciale, ovviamente, Cristiano Ronaldo: "E' il più forte al mondo insieme a Messi e in Italia si è adattato velocemente. Noi abbiamo bisogno di punti e siamo pronti a dare tutto". Anche in ...

Calciomercato Juventus - Tutto fatto per il ritorno di Caceres. Benatia saluta destinazione Qatar : Per un difensore che parte, eccone un altro che arriva. La Juventus si muove parallelamente fra mercato in entrata e quello in uscita. Protagonisti Caceres da una parte e Benatia dall'altra . Per ...

Lazio-Juventus - Tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Lazio " Juventus? La sfida tra Lazio e Juventus verrà trasmessa su Sky Sport ai canali 201 , Sky Sport Uno, 382 del digitale terrestre, , 202 , Sky Sport Serie A, e 251. ...

Ramsey-Juventus - ora cambia Tutto : il nuovo retroscena : RAMSEY JUVENTUS- La Juventus starebbe valutando attentamente la situazione legata al prossimo futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, attualmente in forza all’Arsenal, ha già firmato un contratto di 5 anni con la Juventus, ma a partire dalla prossima estate. Il nuovo infortunio di Khedira starebbe spingendo Paratici ad accelerare le operazione con il club […] L'articolo Ramsey-Juventus, ora cambia tutto: il nuovo ...

Partita horror di Cristiano Ronaldo - il portoghese sbaglia Tutto (anche un rigore) ma la Juve supera 3-0 il Chievo [FOTO] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...