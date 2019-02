: Trump:lavoriamo insieme per la Nazione - NotizieIN : Trump:lavoriamo insieme per la Nazione - Cyber_Feed : Ultim'ora #Trump:lavoriamo insieme per la Nazione - TelevideoRai101 : Trump:lavoriamo insieme per la Nazione -

"Sono pronto a lavorare con voi", democratici e repubblicani, perché siamo "una sola, abbiamo un potenziale illimitato".Il presidenteha così aperto il suo discorso sullo Stato dell'Unione in Congresso. "Vincere non è rappresentato da una vittoria del nostro partito ma da una vittoria per il Paese",ha aggiunto guadagnandosi un applauso bipartisan.ammonisce l'Iran:"Non distoglieremo lo sguardo da un regime che minaccia di morte l'America e il genocidio del popolo d'Israele"(Di mercoledì 6 febbraio 2019)