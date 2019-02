: Trump si lamenta:discorso troppo debole - TelevideoRai101 : Trump si lamenta:discorso troppo debole - ROBZIK : Intervista di #Trump a @peterbakernyt e @maggieNYT. Dice: 'I love this job', ma poi si lamenta perché a fare il pre… - andreadortenzio : Chi inneggiava qui in Italia a Trump che faceva il mazzo ai cinesi è lo stesso che lamenta gli effetti (che peraltr… -

Limature fino all'ultimo momento per ildello Stato dell'Unione che Donaldsi appresta a fare davanti al Congresso riunito in seduta planaria con il presidente americano che si sarebbeto per il testo preparato dai suoi più stretti collaboratori, giudicato "gentile" nei confronti dei democratici. Lo riporta il New York Times, spiegando come il tycoon abbia messo le mani sull'intervento rendendolo più duro in vari punti.(Di mercoledì 6 febbraio 2019)