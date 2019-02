Treno ad alta velocità travolge un uomo | traffico ferroviario in tilt tra Bologna e Padova

L’incubo di ogni automobilista è realtà : bloccato al passaggio livello con il Treno in arrivo. L’incidente è spaventoso : Il video è stato registrato da un automobilista (che poi lo ha pubblicato in rete) nel comune svizzero di Uster. Nel filmato si vede una donna rimasta intrappolata con la sua auto tra le barriere di un passaggio a livello. Così un uomo cerca di aiutarla e si mette al volante per cercare di spostare la macchina ma non fa in tempo e viene travolto dal treno (in viaggio verso Wetzikon). L’impatto è impressionante, ma fortunatamente ...

Scendi dal Treno e "salta" sullo scooter sharing : Intesa Trenitalia-ZIG ZAG per acquistare il biglietto del treno insieme allo sconto per lo scooter sharing da ritirare nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale. Agevolazione a disposizione di ...

Quella sinistra legata al passato che vuole saltare sul Treno veloce : C'è un mondo, quello di centrodestra, dell'area moderata e liberale che sostiene il lavoro, le grandi opere, ogni processo di modernizzazione, un'area che comprende la Lega, che non ha mai avuto ...

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav non si deve fare - il Treno ad alta velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Perde un piede urtando contro un Treno dell’alta velocità : scappava da un controllo dei carabinieri : Un 30enne di origine africana ha perso il piede urtando un treno della linea alta velocità mentre scappava da un controllo dei carabinieri nella stazione di San Zenone al Lambro (Milano). E’ accaduto attorno alle 15.15, quando i militari hanno notato un gruppo di stranieri nel parcheggio della stazione e si sono avvicinati per un controllo. Alla vista dei carabinieri l’uomo è scappato lungo la ferrovia. Poco dopo è rimasto ferito ...

In ritardo un Treno su due - l'Alta velocità sta scomparendo : Da alcune settimane, nel silenzio del governo M5s-Lega e delle autorità di garanzia e vigilanza, gli italiani stanno assistendo alla progressiva scomparsa di un servizio fondamentale per i cittadini: l'Alta Velocità. Secondo i dati ufficiali, il 48,5% dei treni "veloci" è arrivato in ritardo, uno su due. Un record negativo senza precedenti.Alla vigilia delle vacanze di Natale e Capodanno, è opportuno che gli ...

Turchia - deraglia un Treno ad alta velocità e crolla un cavalcavia : 9 morti e 46 feriti : Una terribile incidente ferroviario si è verificato nelle scorse ore, intorno alle ore 6:30 ad Ankara, capitale della Turchia. Un treno ad alta velocità, che viaggiava dalla capitale alla città di Konya, si è scontrato con una motrice che, secondo quanto riportato dai media turchi, non doveva trovarsi sul binario dove stava transitando il treno. Nel terribile impatto è anche caduto un cavalcavia, che passa per l'appunto sui binari. I soccorsi ...

Corea del Sud : deraglia Treno ad alta velocità - 14 feriti : deragliato in Corea del Sud un treno ad alta velocità, con 198 passeggeri a bordo: 14 persone sono rimaste lievemente ferite nell’incidente, che si è verificato poco dopo la partenza dalla città di Gangneung. Dieci vagoni sono usciti dai binari. L'articolo Corea del Sud: deraglia treno ad alta velocità, 14 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.