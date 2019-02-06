Traffico Roma del 06-02-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 06-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 15;20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA PER Traffico. IN VIA NOMENTANA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA IN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 13;20 M.Barbara Taormina Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT UN INCIDENTE IN CITTA’ E’ AVVENUTO ALLA GARBATELLA SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANTONIOTTO USODIMARE . PER LAVORI NOTTURNI CHIUSA LA RAMPA DI ENTRATA SU VIA SALARIA ALL’ ALTEZZA DI VIA CORTONA A CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE GRA, DALLE 22:00 DI STASERA ALLE 06:00 DEL 13 ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 13;20 M.Barbara Taormina Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT UN INCIDENTE IN CITTA’ E’ AVVENUTO ALLA GARBATELLA SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANTONIOTTO USODIMARE . PER LAVORI NOTTURNI CHIUSA LA RAMPA DI ENTRATA SU VIA SALARIA ALL’ ALTEZZA DI VIA CORTONA A CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE GRA, DALLE 22:00 DI STASERA ALLE 06:00 DEL 13 ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 11;20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … AUL GRA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO CON LA A24 IN CARREGGIATA INTERNA E CODE PER Traffico TRA LA COLOMBO E LA Roma FIUMICINO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO DIVERSO GLI INCIDENTI: UNO CON ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 11;20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … AUL GRA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO CON LA A24 IN CARREGGIATA INTERNA E CODE PER Traffico TRA LA COLOMBO E LA Roma FIUMICINO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO DIVERSO GLI INCIDENTI: UNO CON ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA PONTINA E PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE QUI PER UN INCIDENTE . IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE TRA LA PISANA E ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA PONTINA E PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE QUI PER UN INCIDENTE . IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE TRA LA PISANA E ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA PONTINA E ANCORA PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PER UN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT CI SONO CODE ORA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA ECODE DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA ARDEATINA QUI ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA. IN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT CI SONO CODE ORA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA ECODE DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA ARDEATINA QUI ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA. IN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT CI SONO CODE ORA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. IN CARREGGIATA ESTENRA CI SONO CODE TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA LUNGHE ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT CI SONO CODE ORA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DEL ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI è ORMAI NORMALIZZATO QUASI OVUNQUE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. TUTTO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, ARDEATINA ED APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA TRA LE ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico, MA RESTANO INCOLONNAMENTI SU GRAN PARTE DELLE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA. ANCORA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ. RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO ANULARE, ALTRE CODE TRA PRIMA PORTA E IL BIVIO DI SACROFANO, SI TRATTA DI LAVORI. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. SULLA SALARIA CODE A PARTIRE ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 16 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 15;20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 16:30 (Di mercoledì 6 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 15;20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA PER Traffico. IN VIA NOMENTANA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA IN DIREZIONE CENTRO. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE ANCHE ALL’ARDEATINO CON RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI NAVIGATORI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E, SULLA TANGENZIALE EST DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVAMI. RALLENTAMENTI E ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - SkyTG24 : Roma, rapine e traffico merce rubata da Italia ad Algeria: arresti - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1… -
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