Thailandia | 24enne muore folgorato dagli auricolari dello smartphone

Blastingnews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Una terribile tragedia si è verificata a Chonburi, in. Un ragazzo di 24 anni, Kritsada Supol, è infatti deceduto dopo essere stato investito da una potente scarica elettrica, partita accidentalmente dal suo. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, in particolare dal quotidiano britannici, il giovane stava usando il telefono cellulare, che era attaccato alla presa di corrente, quando è partita la scossa. Non si sa con precisione cosa stesse facendo con il telefono, le ipotesi più accreditate sono quelle che vedono il ragazzo intento in una conversazione oppure ad ascoltare musica. Un gesto di routine, quello di usare il proprio, strumento oggi imprescindibile per le comunicazioni, che si è trasformato in tragedia.Le cause della folgorazione Supol è stato trovato ormai esanime sdraiato sul suo letto domenica mattina, e con il telefono ...