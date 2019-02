Tav | Salvini | ' Bizzarro che Parigi veda l' analisi costi-benefici e io no' - Di Maio | ' Non

Tav - Salvini : "Bizzarro che Parigi abbia analisi costi-benefici e io no" | Sky TG24 | : La replica del collega vicepremier Luigi Di Maio: "Stia tranquillo, neanche io l'ho letta. Ma penso piuttosto a come collegare meglio italiani e italiani". Intanto, il ministro dell'Interno è tornato ...

Tav - Toninelli : Salvini attenda 24 ore : 13.15 "Oggi consegniamo il dossier sui costi costi-benefici alla commissione Ue.Matteo avrà un po' di pazienza e attenderà 24 ore", prima di vederlo. Lo afferma il ministro per i Trasporti Toninelli a margine del "Restituion Day". "L'analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione "viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo.Poi a strettissimo giro ...

Di Battista attacca Salvini: "Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni" Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri aveva riacceso le tensioni nel governo ribadendo il…