Tav | ministero | ‘Analisi condivisa prima con Francia e Ue | poi con Lega-M5s’ Salvini

Tav - il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese : “A breve un incontro bilaterale” : Il ministero delle Infrastrutture ha consegnato l’analisi costi-benefici all’ambasciatore francese in Italia e sta preparando un incontro bilaterale con il governo di Parigi per discutere del progetto Tav. La mossa del ministero guidato da Danilo Toninelli rientra – come spiega lo stesso dicastero dopo la consegna del dossier a Christian Masset – nell’iter concordato con l’omologa francese Elisabeth Borne. Si ...