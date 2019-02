Tav | Di Maio a Salvini | “Analisi costi-benefici prima a Parigi? Stia tranquillo | neanche

Tav - Salvini : 'Bizzarro che Parigi veda l'analisi costi-benefici e io no' - Di Maio : 'Non l'ho letta neanche io' : "Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e ...

"Non so nulla" - "Stai tranquillo". Gelo Salvini-Di Maio sulla Tav : Matteo Salvini manda un messaggio chiaro ai Cinque Stelle sulla Tav. Il ministero delle Infrastrutture infatti cerca lo strappo e lo fa con un gesto forte: l'invio dell'analisi costi benefici ai francesi senza comunicarlo al vicepremier. E proprio su questo punto il titolare degli Interni ha risposto immediatamente alla provocazione pentastellata: "Io, da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l"esame costi-benefici ...

Tav - Crozza : “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di Maio e un c…”. Poi : “Vi spiego perché Giggino e Salvini litigano” : “Salvini si è fatto fotografare in Val di Susa con l’elmetto in testa. Sembrava che dovesse farlo direttamente lui il buco da 57 km. Mi dirai, il suo partito ha fatto un buco da 49 milioni… Arrivare a 57 è un attimo”. Così Maurizio Crozza sul vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai1. Video Rai L'articolo Tav, Crozza: “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di ...

Luigi Di Maio licenzia "Mr. 130 Tavoli di crisi" : C'è un ruolo chiave al Ministero dello Sviluppo Economico che è rimasto vuoto. Luigi Di Maio ha deciso di non rinnovare il mandato a Giampiero Castano, per 11 anni e con 8 ministri alla guida della task force di gestione delle crisi aziendali nel dicastero. Legittimo per un Governo scegliere propri uomini nei ruoli chiave, meno normale è che non ci sia un sostituto nella cabina di regia che gestisce 130 tavoli di crisi che ...

