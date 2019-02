Taglio parlamentari | verso primo voto in Senato Pd | “E’ taglio della democrazia” M5s

Taglio parlamentari - Maiorino (M5s) : “Sogno di tutti italiani”. Le opposizioni : “La democrazia non è un costo” : In Senato è in corso la discussione generale sulla proposta di riforma costituzionale targata M5s sul Taglio del numero dei parlamentari. Secondo Alessandra Maiorino (M5s) “è il sogno di tutti italiani, e finalmente con questo governo diventerà realtà”. Le opposizioni, con Pd, FI e LeU in testa, si dicono d’accordo con la riduzione di deputati e senatori ma contestano il contenuto della riforma, che per Andrea Causin “è ...

Il Taglio del numero dei parlamentari ha mosso i primi passi al Senato : primi passi, in aula al Senato, per il disegno di legge (ddl) costituzionale sul taglio dei parlamentari, ritenuto dalla maggioranza uno dei pilastri, assieme a quello sul referendum propositivo attualmente all'esame della Camera, delle riforme istituzionali da portare a compimento in questa legislatura. A Palazzo Madama, nel pomeriggio, ha preso il via la discussione generale del provvedimento, che ha fatto registrare una prima polemica a tempo ...

Pd verso no a Taglio parlamentari - polemica con ministro Fraccaro : La linea l'aveva già indicata Matteo Renzi qualche giorno fa: le riforme Lega-M5s così come sono non vanno, le presentano come un taglio dei parlamentari ma il vero obiettivo è il Parlamento, non ha niente a che fare con quello che avevamo proposto noi. Una posizione che è riemersa durante la riunione del gruppo al Senato, sostenuta innanzitutto dal presidente Andrea Marcucci. Il Pd, come condizione per un possibile sì, mette sul tavolo una ...

Pd verso no a Taglio parlamentari - polemica con Fraccaro : La linea l'aveva già indicata Matteo Renzi qualche giorno fa: le riforme Lega-M5s così come sono non vanno, le presentano come un taglio dei parlamentari ma il vero obiettivo è il Parlamento, non ha niente a che fare con quello che avevamo proposto noi. Una posizione che è riemersa durante la riunione del gruppo al Senato, sostenuta innanzitutto dal presidente Andrea Marcucci. Il Pd, come condizione per un possibile sì, mette sul tavolo una ...

Taglio parlamentari - il testo all’esame del Senato. Fraccaro : “Auspico l’unanimità” : La proposta di riforma costituzionale che prevede il Taglio di 345 parlamentari arriva all’esame del Senato. Il testo, annunciato da Movimento 5 stelle e Lega lo scorso ottobre insieme a un’altra proposta sull’introduzione del referendum propositivo per le leggi di iniziativa popolare (ora in discussione alla Camera), prevede la riduzione degli eletti da 630 a 400 a Montecitorio e da 315 a 200 a Palazzo Madama. ...

Taglio dei parlamentari - expat italiani contro la riforma : “No alla riduzione degli eletti nella circoscrizione estero” : Una petizione su Change.org firmata da oltre 600 expat per chiedere che non venga eroso il loro diritto di voto in quanto italiani all’estero. Un testo che attacca la proposta di riforma costituzionale – in discussione al Senato dal 5 al 7 febbraio – che prevede la riduzione dei parlamentari “da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato“ e anche il Taglio “del numero degli eletti nella circoscrizione ...

M5s - Taglio parlamentari a febbraio : ANSA, - ROMA, 15 GEN - Il disegno di legge costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari "sarà in Aula al Senato la prima settimana di febbraio". Lo dice il ministro dei Rapporti con il ...

Di Maio : "Pronta la legge per il Taglio di 345 parlamentari" - : Il vicepremier: "Sarà approvata prima dell'estate insieme al referendum propositivo, così riduciamo di un terzo deputati e senatori e creiamo uno strumento che non ci fa più dipendere dai politici"

Luigi Di Maio : “In arrivo il Taglio di 345 parlamentari della Repubblica” : Luigi Di Maio dalla Sardegna spiega la road map che verrà seguita dal governo, che partirà dal taglio dei parlamentari: "Prima dell'estate, questa legge e quella sul referendum propositivo saranno approvate. In questo modo ridurremo di un terzo i parlamentari e creeremo uno strumento per approvare le leggi senza più dipendere dai politici".Continua a leggere

Salvini : il Taglio degli stipendi dei parlamentari è "sacrosanto" : Il aglio degli stipendi dei parlamentari messo in agenda da M5s è "sacrosanto", ha detto Matteo Salvini al Tg3. "Non ci fermiamo, non possiamo fermarci. Avanti con il taglio dell'ennesimo privilegio", aveva scritto in mattinata su Facebook Francesco D'Uva, capogruppo M5s alla Camera. "Grazie alla tenacia di Luigi Di Maio e all'impegno di tutti i portavoce stiamo portando avanti ...

Salvini : 'Il Taglio agli stipendi dei parlamentari? E' sacrosanto' : "Il taglio degli stipendi dei parlamentari? E' sacrosanto". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini commentando la proposta-bandiera del Movimento 5 Stelle. Ma per quanto riguarda la proposta di ...

[Il retroscena] Col Taglio degli stipendi ai parlamentari i Cinquestelle ci guadagnano : Il taglio dello stipendio dei parlamentari sarà "la priorità" di questo 2019. Ad annunciarlo, direttamente dalle piste da sci di Moena, i "gemelli diversi" che guidano il Movimento 5 Stelle, Luigi Di ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

Perché la Lega non vuole il Taglio degli stipendi dei parlamentari (sì - c’entrano i 49 milioni) : La Lega fa le barricate davanti alla possibilità di impostare un taglio alle indennità di deputati e senatori, che il Movimento 5 Stelle indica come obiettivo centrale per il 2019. Dietro alle frasi di circostanza, del tipo "non è nel contratto di governo", si nascondono ragioni più profonde. E sì, c'entrano anche i 49 milioni di euro.Continua a leggere