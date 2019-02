Taekwondo | President’s Cup 2019 | Vito Dell’Aquila all’esordio stagionale | tanti gli

oasport

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Si svolgerà tra giovedì 7 e martedì 12 febbraio ad Adalia, in Turchia, la quarta edizione della President’s Cup European Region, torneo di categoria G2 che assegnerà punti impornel ranking mondiale. La Nazionale italiana si presenterà all’evento con un contingente molto numeroso nelle categorie Junior e Senior, mentre non ci saranno azzurri in gara tra i Cadetti.L’attenzione di tifosi e appassionati sarà concentrata soprattutto sull’esordiodiDel’Aquila, punta di diamante del movimento azzurro. Ilsarà un anno decisivo per il giovane talento pugliese, che ha compiuto un deciso salto di qualità nel corso della passata stagione riportando l’Italia sul podio in una tappa del Grand Prix e chiudendo al terzo posto le GP Finals di Fujairah. Quest’anno il 18enne di Mesagne sarà chiamato a confermarsi ai vertici mondiali ...