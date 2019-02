' Sweetheart' | ' Valentine Collection' e ' Love of My Life' | le collezioni make up dell' amore

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) San Valentino, la festa del 14 febbraio, è ormai alle porte. E per le donne sorgono mille "problemi": il vestito, la lingerie, i capelli, le unghie. Come se non bastasse, a questa lista infinita di dilemmi si aggiunge anche il trucco. Il volto, comunque, è la parte che gli uomini guardano di più: lo sguardo intenso e le labbra carnose da baciare sono due punti che, se esaltati in modo giusto, possono far cadere i maschi ai propri piedi.Alcune aziende famose nel settoreup hanno lanciato sul mercatoispirate proprio al giorno degli innamorati. Con la vastità di prodotti dal tema San Valentino, potrà essere realizzato qualsiasi trucco: da quello più tenue e naturale a quello più aggressivo e sensuale....