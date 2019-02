Sulla pistola che ha ferito Manuel Bortuzzo sono state trovate delle impronte

agi

: RT @FedeAngeli: Sono tornata sul luogo della sparatoria in cui è rimasto ferito Manuel, giovane promessa del nuoto italiano. Così ho ricost… - NemNemecsek : RT @FedeAngeli: Sono tornata sul luogo della sparatoria in cui è rimasto ferito Manuel, giovane promessa del nuoto italiano. Così ho ricost… - curiositynews1 : Sulla pistola che ha ucciso Manuel Bortuzzo sono state trovate delle impronte - infoitinterno : Roma, la ricostruzione del ferimento di Manuel Bortuzzo: impronte sulla pistola, svolta nelle indagini -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Articolo aggiornato alle ore 17,44 del 6 febbraio 2019.Chi ha sparato colpendo Manuel Bortuzzo potrebbe non aver indossato dei guanti.rinvenuta questa mattina vicino al pub in zona Axa, dove il ragazzo è stato, sarebberotracce didigitali. Dopo le analisi sull'arma si procederà al tentativo di confrontotracce per verificare se corrispondono con quelle di persone pregiudicate. Proseguono, intanto, le indagini della Squadra mobile della Questura di Roma per tentare di identificare chi era alla guida dello scooter da cui sono stati esplosi i colpi che sabato notte hannogravemente il giovane nuotatore.Intanto migliora il quadro generalecondizioni di salute di Manuel, ricoverato all'ospedale San Camillo. A quanto si apprende, i medici che sono riusciti a bloccare l'emorragia polmonare stanno avviando in queste ...