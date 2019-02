Strage della stazione di Bologna | disposta la riesumazione della vittima Maria Fresu

Romanzo di una Strage - il racconto di una delle pagine più buie della recente Storia italiana : Luigi Calabresi è vice-responsabile della Polizia Politica della Questura di Milano. Marito, padre e commissario segue e sorveglia le opinioni politiche della sinistra extraparlamentare. Impegnati ...

Strage di Viareggio : chiesto sconto nelle condanne per via della prescrizione : Il sostituto procuratore generale di Firenze, ha chiesto uno sconto di 6 mesi per le condanne inflitte ai manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di secondo grado per la Strage ferroviaria di Viareggio, in cui morirono 32 persone.Continua a leggere

Strage di Viareggio - processo d’appello : prime richieste di condanna con sconti di pena per effetto della prescrizione : Il sostituto procuratore generale di Firenze Luciana Piras ha chiesto condanne scontate di 6 mesi per i manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di appello per la Strage ferroviaria di Viareggio dicendo che le diminuzioni sono dovute solo alla prescrizione scattata nel maggio 2018 per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose. Le condanne così riformulate vanno da 7 anni e 6 mesi a 8 anni e 10 mesi per 9 dirigenti di ...

Hilary Duff è Sharon Tate in un film sulla Strage della Manson Family : Hilary Duff come Margot Robbie, entrambe nei panni (cinematografici) di Sharon Tate, tra le vittime della strage di Ocean Drive, compiuta nella villa di Beverly Hills del regista Roman Polanski da parte della Manson Family e di cui nel 2019 ricorre il 50° anniversario. Il film interpretato dalla Duff si intitola The Haunting of Sharon Tate, scritto e diretto da Daniel Farrands, già regista di pellicole horror della saga Amytiville, ...

Le Iene e il supertestimone della Strage di Erba : Il servizio di Antonio Monteleone secondo cui Olindo e Rosa stanno scontando l'ergastolo da innocenti 30 gennaio 2019

ALCAMO : 43° ANNIVERSARIO DELLA Strage DI ALCAMO MARINA : Si terrà domenica 27 gennaio, presso la Chiesa Maria SS DELLA Stella di ALCAMO MARINA, la celebrazione DELLA Santa Messa in ricordo dell'Appuntato Salvatore FALCETTA e del Carabiniere Carmine APUZZO, ...

Giorno della Memoria : seduta solenne in Consiglio regionale per ricordare la Strage nei campi di sterminio

La Colombia accusa Cuba : "Protegge mandanti della Strage di Bogotá" : In questi giorni si è acceso un duro scontro diplomatico tra la Colombia e Cuba . Le autorità del primo Paese hanno infatti accusato il governo castrista di ' proteggere i mandanti ' dell'attentato ...

La Strage dei migranti in attesa dei soccorsi : 117 morti al largo della Libia - i barconi non si fermano : Tragedia al largo della Libia. Altre 53 vittime tra Marocco e Spagna Salvini: “Con le Ong tornano i morti. E non accogliamo i superstiti”

Salvini : 'Porti chiusi'. Di Maio : Strage colpa della Francia. Ma Conte : sono scioccato : 'Oggi - ha aggiunto - ci sono Paesi europei, in particolare la Francia, che continuano a tenere sotto scacco l'economia africana impoverendola. E poi ci lamentiamo del fatto che partano questi ...

Strage amianto nella Marina Militare : il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere - del terrorismo e della criminalità : Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del ...

Strage bus Avellino - l'incidente più grave della storia italiana - : Il 28 luglio 2013 l'impianto frenante del Volvo bianco su cui viaggiava un gruppo di ritorno da un week end fuori porta si rompe. Il mezzo sbanda, sperona diverse auto sulla A16, poi precipita nella ...

Strage tra i cercatori d'oro : sepolti vivi dal crollo della miniera : Alcuni residenti della zona del Kohistan avevano scavato un cunicolo profondo nel letto di un fiume per cercare oro e sono...

Sfera Ebbasta responsabile della Strage di Corinaldo?/ 'Vai a fare lo spazzino' : la dura replica del rapper : Sfera Ebbasta si scontra con gli haters dopo la strage di Corinaldo: 'Vai a fare lo spazzino'. La dura replica del rapper.