Stati Uniti | nuovo calo delle richieste di mutuo

Stati Uniti - runner uccide un puma - soffocandolo - a mani nude : Stava correndo da solo su una cima delle Rocky Mountains, in Colorado. Quando, all'improvviso, dietro di lui, si è ritrovato un puma, che l'ha attaccato. E che l'uomo ha dovuto uccidere a mani nude, soffocandolo, per non rischiare la propria vita.Secondo quanto riportato da Agi, è accaduto a un trail runner americano, specializzato in corse in montagna. Come hanno riferito le autorità locali, l'uomo, di cui non è ancora stata rivelata ...

Zarif : in Medio oriente gli Stati Uniti sostengono 'dittatori - tagliagole ed estremisti' : Una decisione che ha provocato un significativo calo nell'economia iraniana - confermato da studi Fmi - e un crollo nel petrolio, obiettivo della seconda parte delle sanzioni in vigore dal 4 novembre.

Cassis negli Stati Uniti - vede Pompeo e Bolton : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Perché gli Stati Uniti si ritirano dal trattato antimissile : L’ultima mossa dell’amministrazione Trump riporta in vita i timori dei tempi della guerra fredda. Leggi

Ciclocross - novità dall’UCI! Mondiali 2022 e 2023 a Stati Uniti e Paesi Bassi - nasce la categoria Juniores femminile : Approfittando della rassegna iridata che si è svolta nel fine settimana, il Comitato Direttivo dell’UCI si è riunito in Danimarca per discutere una serie di misure in favore della promozione e dello sviluppo del Ciclocross. Nel comunicato pubblicato è stata annunciata tra le altre cose l’assegnazione dei Campionati Mondiali a Fayetteville, in Arkansas (Stati Uniti d’America) per l’edizione 2022 e ad Hoogerheide (Paesi ...

I mafiosi siciliani negli Stati Uniti sono più di quelli a Palermo : Secondo la stima fatta dall'Fbi negli States è stato superato il numero degli affiliati, arreStati e indagati a piede libero che ci sono nel palermitano. Per i Federali in America sono attive oltre a Cosa nostra anche camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita

Il rapper 21 Savage è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di essere un immigrato irregolare : Il rapper 21 Savage – abbastanza famoso negli Stati Uniti, meno in Italia – è stato arrestato negli ad Atlanta con l’accusa di essere un immigrato irregolare. La polizia che si occupa dei casi di immigrazione – l’Immigration and Customs

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Omar Visintin e Michela Moioli si tingono d’argento nella gara a squadre mista. Vincono gli Stati Uniti : Omar Visintin e Michela Moioli regalano all’Italia una splendida medaglia d’argento nella prima storica gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). In questo format inedito, i due azzurri hanno saputo esprimersi al meglio e far valere le proprie qualità per centrare questo grande risultato. Oro conquistato dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, che rispettano il pronostico e vanno ad ...

Venezuela-Stati Uniti : Trump - intervento militare su Caracas è 'un'opzione' : "Non voglio dirlo, ma è di certo qualcosa sul tavolo, un'opzione", ha detto il presidente, osservando che il Venezuela è "una parte molto importante del mondo", dove il "crimine dilagante e la ...

Come si parlavano Stati Uniti e Corea del Nord quando non si parlavano : Per anni i due paesi hanno comunicato segretamente grazie alle rispettive intelligence: è una storia iniziata nel 2009

Stati Uniti : così parlò la marmotta Phil : Il 2 febbraio si celebra il Giorno della marmotta, tradizione statunitense famosa in tutto il mondo grazie al film 'Ricomincio da capo'

Un canale Tv per portare investimenti dagli Stati Uniti in Italia : Da oggi, insomma, per conoscere il quadro esatto dell'economia Italiana ed europea, tutti gli interlocutori internazionali hanno a disposizione una preziosa prospettiva in più.

Stati Uniti via dal trattato sul disarmo nucleare : 'La Russia lo ha violato per anni' : Washington - 'La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata'. Mike Pompeo , ...

Luigi Di Maio asfaltato anche da Donald Trump : il viaggio negli Stati Uniti? Una brutta fine : Quello che è sicuro è che Giovanni Tria , il ministro dell'Economia, sarà da mercoledì in missione negli Stati Uniti per rassicurare gli alleati sui conti, riporta il Fatto quotidiano. Il premier ...