Stasera in TV | i Film di Oggi Mercoledì 6 Febbraio 2019

Dark Shadows : il film di Tim Burton con Johnny Depp torna Stasera in TV : Dark Shadows, in onda stasera in TV, è l'ennesima dimostrazione di come l'unione di Tim Burton e Johnny Depp non possa che creare qualcosa di buono. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2012 e basato sull'omonima soap-opera degli anni Sessanta di Dan Curtis, Dark Shadows, in onda mercoledì 6 febbraio su Italia 1 alle 21,25, è un film molto particolare, che mescola sapientemente elementi horror e della commedia, con battute acute e momenti ...

Eyes wide shut film Stasera in tv 5 febbraio : cast - trama - streaming : Eyes wide shut è il film stasera in tv martedì 5 febbraio 2019 in onda in seconda serata su Canale 5 a mezzanotte. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Eyes wide shut film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 1999 REGIA: Stanley Kubrick cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd ...

Il solista film Stasera in tv 5 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Il solista è il film stasera in tv martedì 5 febbraio 2019 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il solista film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Biografico, Drammatico, Musicale ANNO: 2009 REGIA: Joe Wright cast: Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Catherine ...

Gomorra film Stasera in tv 5 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Gomorra è il film stasera in tv martedì 5 febbraio 2019 in onda in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:00. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Gomorra film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2008 REGIA: Matteo Garrone cast: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Gigio Morra, Salvatore ...

Pericle il nero film Stasera in tv 5 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Pericle il nero è il film stasera in tv martedì 5 febbraio 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pericle il nero film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico, Noir ANNO: 2016 REGIA: Stefano Mordini cast: Riccardo Scamarcio, Marina Foïs, Valentina Acca, Gigio ...

IT 1990 film Stasera in tv 5 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : IT del 1990 è il film stasera in tv martedì 5 febbraio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV IT 1990 film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Horror REGIA: Tommy Lee Wallace cast: Tim Curry, John Ritter, Seth Green, Harry Anderson, Dennis Christopher, Richard Masur DURATA: 190 minuti. IT 1990 film stasera in tv: ...

Pericle il nero : Stasera su Rai 2 il film noir con Riccardo Scamarcio : Un criminale in fuga che viene da un romanzo e che Stefano Mordini ha reso protagonista di un film inafferrabile.

Scappa - Get Out : Il Film Stasera su Italia 1 : L'atipico horror thriller diretto da Jordan Peele, uno dei fenomeni della stagione cinematografica 2017, in onda questa sera alle 21.25 su Italia 1.

Legami di Sangue - Deadfall : Il Film Stasera su Iris : Eric Bana, Olivia Wilde e Charlie Hunnam sono i protagonisti del Film thriller di Stefan Ruzowitzky, in onda alle 21.00 su Iris.

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 4 Febbraio 2019 : Film Stasera in TV: Scappa - Get Out, Deadfall, Man of Tai Chi, Man of Tai Chi, Un amore sotto l'albero, Bushwick

Scappa Get Out film Stasera in tv 4 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Scappa Get Out è il film stasera in tv lunedì 4 febbraio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Scappa Get Out film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 18 maggio 2017 GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2017 REGIA: Jordan Peele cast: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 3 Febbraio 2019 : Film Stasera in TV: Delivery Man, La mia super ex ragazza, Obsessed, The Great Raid - Un pugno di eroi, Free Willy - La Grande Fuga, Space Cowboys