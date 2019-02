Stadio Roma | chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone | coinvolto anche Parnasi

Stadio Roma : chiesto processo per 15 : ANSA, - Roma, 06 FEB - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'...

Per lo Stadio dell'As Roma 15 persone a processo - tra cui Luca Parnasi : Sono 15 le persone rinviate a giudizio dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'imprenditore Luca Parnasi, ritenuto dai pubblici ministeri la figura apicale dell'Associazione a delinquere. Oltre al costruttore Romano, la richiesta di rinvio riguarda anche l'ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi, l'ex assessore regionale, ...

Stadio di Roma - il pm chiede il processo per 15 : tra gli imputati anche Parnasi : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l’imprenditore Luca Parnasi, per l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi, per l’ex assessore regionale, Michele Civita, per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Davide Bordoni e per il soprintendente ai beni culturali di Roma, ...

Stadio della Roma : l’ottimismo della Raggi e la realtà del nodo trasporti : Lo scetticismo del Politecnico di Torino La Gazzetta dello Sport oggi dedica una pagina al progetto Stadio della Roma. Riporta l’ottimismo della sindaca Virginia Raggi: “Politicamente, non dovrebbero esserci piu` dubbi: lo Stadio a Tor di Valle si fara`, e i cantieri (probabilmente) apriranno entro l’anno. Lo annuncia Virginia Raggi davanti ad una platea di fedelissimi. Felici, nonostante lo scetticismo che emerge dalla relazione del ...