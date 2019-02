Snowboard | sono 24 le medaglie iridate nella storia per l’Italia Roland Fischnaller a

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PGS avanzano tre azzurri. Bene Coratti - ci sono anche March e Ochner : Tre su cinque. Nadya Ochner , Aaron March ed Edwin Coratti avanzano alle fasi finali del PGS dei Mondiali di Snowboard parallelo in quel di Park City (Stati Uniti). L’Italia dunque avrà tre carte da giocare dagli ottavi di finale per andare a caccia di una medaglia che manca dall’edizione di Stoneham 2013 (argento per Roland Fischnaller). Il compito degli azzurri sarà tutt’altro che facile. Nella qualifica dominata in lungo e in ...

Snowboard - Nadya Ochner : “Spero che sia la svolta per la mia carriera. Sono davvero sorpresa” : Una vittoria clamorosa: Nadya Ochner in trionfo nel PGS di apertura per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. L’azzurra, al quarto podio in carriera, riesce a raggiungere il primo successo battendo in finale l’atleta più forte del circuito: la campionessa olimpica Ester Ledecka. Una giornata davvero speciale davanti al pubblico di casa in quel di Carezza per l’altoatesina. Queste le sue parole nel post gara ...