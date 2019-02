Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 09:20 del 5 Febbraio 2019: Buongiorno, le immagini satellitari di questa mattina ci mostrano la nostra penisola interessata sui settori meridionali da una vasta depressione. Questa sta già apportando precipitazioni localmente molto intense, e la Situazione rimarrà pressoché invariata anche nelle prossime ore. Al Centro Nord, invece è presente un campo di alta pressione, che continua a garantire tempo più ...

Meteo Friuli Venezia Giulia : Situazione in miglioramento - resta il pericolo valanghe : situazione Meteo in miglioramento in Friuli Venezia Giulia: si registrano +8°C a Lignano e Grado, +7°C Trieste, +2°C a Udine, +3°C a Gorizia, +1°C a Pordenone. A Forni di Sopra rilevati -3°C, a Sappada -7°C, sullo Zoncolan e sul Lussari -9°C. Arpa FVG prevede cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, con bora a Trieste da moderata a sostenuta. In vigore l’allerta “arancione” diramato dalla Protezione Civile per rischio ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 10:00 del 4 Febbraio 2019: Buongiorno l’area depressionaria che nel weekend ha portato condizioni di tempo instabile al Centro-Nord, si è spostata come previsto verso Sud Est, coinvolgendo quest’oggi le regioni meridionali. Questi settori si trovano attualmente sotto un flusso umido dai quadranti sud orientali, che nel corso del giorno apporterà precipitazioni diffuse in particolare sui settori ionici (vedi ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 10:20 del 3 Febbraio 2019: Buongiorno e buona Domenica, l’attuale immagine satellitare allegata, ci mostra la depressione con minimo posto sui settori orientali della Corsica, la quale tende lentamente a spostarsi verso Sud-Est. Tale minimo, continua ad essere alimentato da aria fredda, e nelle prossime ore apporterà nuove precipitazioni sui settori tirrenici e in parte del meridione. Graduale miglioramento al ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 09:00 del 2 Febbraio 2019: Buongiorno, continuano le precipitazioni sulla Toscana, anche se attualmente risultano meno diffuse. In Appennino si registrano nelle ultime 24h, accumuli superiori ai 300mm come registrato dalla stazione di Boscolungo PT. La piena del fiume Serchio sta transitando nella parte bassa del bacino, con gli idrometri di Vecchiano che hanno superato già il secondo livello di GUARDIA, mentre ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 19:45 del 1 Febbraio 2019: Buonasera, continuano le precipitazioni ad interessare gran parte delle regioni settentrionali. Le problematiche attualmente si registrano in Toscana in particolare in Versilia. Qui si registrano allagamenti a Forte dei Marmi, Pietrasanta dove risulta chiuso il sottopassaggio e a Viareggio dove la passeggiata risulta allagata. Alcuni corsi d’acqua hanno superato il primo livello di ...

Allerta Meteo Toscana : la Protezione Civile monitora la Situazione : Il Sistema di Protezione Civile regionale sta monitorando costantemente l’andamento degli eventi Meteo in corso. Durante la riunione svoltasi alle 17, coordinata dalla Protezione Civile regionale, con il Centro funzionale regionale e gli uffici territoriali del Genio Civile, i centri provinciali di Protezione Civile e le prefetture, non è emersa alcuna particolare criticità. Gli unici eventi segnalati, nella provincia di Massa-Carrara, ...

Maltempo - tanta neve e vento forte : la Situazione Meteo LIVE : Una saccatura nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determina nevicate su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporta piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ...

Meteo - allerta neve in Liguria : la Situazione/ Ultime notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Maltempo e neve nell’ultimo dei Giorni della Merla : la Situazione Meteo in atto regione per regione - aggiornamenti LIVE : I Giorni della Merla si concludono oggi con una situazione meteorologica transitoria: al Sud si conclude la Tempesta atlantica che ha investito il Paese nelle scorse ore, e da Ovest giunge un altro profondo ciclone oceanico che innescherà la prima grande Sciroccata del 2019. Di seguito la situazione meteo in atto, regione per regione. Nevica in Alto Adige, termometro a -20°C In Alto Adige si registrano nevicate da alcune ore: fiocchi cadono fino ...

Meteo - allerta neve in Liguria : la Situazione/ Ultime notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 09:30 del 28 Gennaio 2019: Buongiorno e buon inizio settimana, la giornata odierna come ci confermano le immagini dal satellite, risulterà influenzata dall’ingresso nel bacino mediterraneo di aria fredda in quota. Aria fredda che già nel suo poderoso ingresso ieri sera/notte ha portato allo sviluppo di vari sistemi temporaleschi specie in Toscana, dove abbiamo assistito al fenomeno del Graupel o Neve Tonda. Il ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 11:05 del 27 Gennaio 2019: Buongiorno e Buona Domenica, l’immagine satellitare di questa mattina ci mostra come il nostro paese sia già sotto l’influenza della perturbazione numero 10 del mese di Gennaio, ma che tra la seconda parte di oggi domenica e la giornata di lunedì apporterà fenomeni più significativi sui settori tirrenici e sulle Isole Maggiori. (Vedi Tendenza Prossimi Giorni) La perturbazione è ...

Maltempo - venti forti e neve : la Situazione Meteo oggi in Italia - aggiornamenti in tempo reale : Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori Italiane, continua a mantenere condizioni di Maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed ...