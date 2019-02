Simona Ventura insegna come fare gli auguri a un ex Stefano Bettarini

Simona Ventura : età - fidanzato e figli. La carriera in Rai : Simona Ventura: età, fidanzato e figli. La carriera in Rai Dopo anni tra Mediaset e Sky, Simona Ventura è pronta per tornare in Rai. Sarà un rientro in grande stile quello di Simona che a breve prenderà le redini del talent show The Voice of Italy 2019. È stato proprio Carlo Freccero, direttore di Rai 2, a volere fortemente la presentatrice al comando del programma che, negli ultimi anni, non ha ottenuto gli ascolti sperati. La Ventura ...

Mara Venier ricorda le conduttrici di Sanremo - ma dimentica Simona Ventura : solo una svista? : A un paio di giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, a Domenica In Mara Venier ha reso omaggio ai protagonisti passati della kermesse musicale tanto seguita facendo una carrellata delle immagini più iconiche e delle conduttrici che hanno calcato il palco dell’Ariston. Nonostante la lunga parentesi dedicata al Festival – che quest’anno compie ben 69 anni – la zia Mara ha dimenticato di citare e ricordare Simona Ventura ...

Sanremo 2019 - Simona Ventura ospite : Tra gli artisti che saliranno in qualità di ospiti sul palco di Sanremo 2019 anche Simona Ventura, rientrata ufficialmente nella scuderia dei conduttori Rai e pronta a prendere le redini del talent The Voice of Italy nella prossima primavera di Rai2. Simona Ventura, la carriera Nata a Bologna e cresciuta a Chivasso, la conduttrice oggi 53enne esordisce come valletta nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nel programma Domani Sposi, dopo ...

La verità di Bettarini : "Simona Ventura mi tradiva" : Stefano Bettarini e Simona Ventura sono ormai due ex assodati. Lei sta con un altro e lui pure. Diciamo che sono una famiglia allargata che va tutta insieme in vacanza. Ma questo a noi poco importa. Ci interessa tornare a parlare dei tradimenti. Ricordate quando Bettarini era al Gf Vip e aveva stilato una classifica di tutte le donne con cui era andato a letto? Vi ricordate dei numerosi tradimenti a Simona? Ricordate la bufera che ne era nata? ...

Simona Ventura perde Quelli che il calcio? : ... si accontenterà solo di questo? Inoltre non dimentichiamoci tutte le polemiche quando lei era uno dei giudici d XFactor, il web e gli spettatori l'avevano accusata di poca conoscenza del mondo della ...

Stefano Bettarini verso l’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sì - mi ha tradito” : L’Isola dei Famosi, il matrimonio finito con Simona Ventura, l’addio al calcio e la nuova fiamma, Nicoletta Larini. Ha parlato senza filtri Stefano Bettarini, ospite di Verissimo. Pronto per la nuova esperienza in Honduras come concorrente del reality di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi, l’ex calciatore e personaggio tv ha avuto modo di raccontarsi in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin negli studi Mediaset. ...

