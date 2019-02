Sì della Raggi | ' Relazione ok | la Roma avrà il suo stadio'

Stadio - sì della Raggi ma altolà dei tecnici : 'Catastrofe viabilità' : ROMA Ore 10.45, Virginia Raggi fa il suo ingresso nella sala della Protomoteca, palazzo del Campidoglio. Tutto l'allestimento imbastito dai comunicatori M5S - le slide, i dirigenti della Roma in prima ...

Virginia Raggi : "Il nuovo stadio della Roma si farà" : Dopo il parere positivo da parte del Politecnico di Torino, oggi Virginia Raggi ha fatto sapere che il nuovo stadio si farà. Il sindaco di Roma ha dato la notizia nel corso di una conferenza stampa sui flussi di traffico tenuta in Campidoglio. "Lo stadio si fa", questo il messaggio apparso sul maxi

Raggi : lo stadio della Roma si fa - ok ai cantieri entro anno : Roma , 5 feb., askanews, - 'Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potr anno aprire i cantieri già entro l' anno '. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in ...

Raggi : lo stadio della Roma si fa - ok ai cantieri entro anno : Roma , 5 feb., askanews, - "Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potr anno aprire i cantieri già entro l' anno ". Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in ...

Stadio Roma - ok della Raggi. "Lavori possono partire entro l'anno" : Lo Stadio della Roma si farà , e i proponenti, se vogliono, potranno aprire i cantieri già entro l'anno". Lo ha annunciato la sindaca di Roma , Virginia Raggi, presentando la relazione del Politecnico ...

'Lo stadio della Roma si fa' - così la sindaca Raggi - : Roma , 5 feb., askanews, - 'Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno'. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in ...

Raggi : lo stadio della Roma si fa : Roma – “Vi diciamo subito che lo stadio si fa”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la conferenza stampa di presentazione del progetto stadio della Roma in Campidoglio. L'articolo Raggi : lo stadio della Roma si fa proviene da Roma DailyNews.

'Lo stadio della Roma si farà' - assicura la sindaca Raggi : Via libera della sindaca Raggi allo stadio della As Roma: 'Oggi siamo qui per illustrare il parere del Politecnico di Torino: lo stadio si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri ...