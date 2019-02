Serie A Fiorentina | obbiettivo | blindare Chiesa

Serie A femminile - Fiorentina-Pink Bari 8-0 nel recupero. Viola a -3 da Juve capolista : L'appuntamento è per domenica 10 febbraio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A con Milan-Verona. La classifica Juventus 40, Fiorentina 37, Milan 36, Roma 26, Florentia 23, Sassuolo 19, Atalanta ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Pink Bari 8-0 - giostra del gol al Bozzi nel recupero del 3° turno : È andata in scena quest’oggi, al “Gino Bozzi” di Firenze, la ripetizione della gara valida per il terzo turno del girone d’andata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Pink Bari. Un replay decretato lo scorso 17 dicembre dal Giudice Sportivo in conseguenza del reclamo presentato e vinto dalla società pugliese relativamente ad un errore tecnico del direttore di gara. Ebbene, le ragazze di Antonio ...

Serie A - Udinese-Fiorentina 1-1. Gol di Larsen e Fernandes. Lo straziante ricordo di Astori : Nessuno prende il volo ma va bene così: Udinese e Fiorentina pareggiano al termine di una gara nervosa, dove i viola ci hanno provato di più - specie nella ripresa e soprattutto con Chiesa - ma senza crederci abbastanza e che i friulani non avrebbero meritato di perdere. L'1-1 finale matura nella ri

Serie A Fiorentina - Pioli : «Ottenuta una settimana positiva» : UDINE - Dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell' Udinese oggi pomeriggio, il tecnico della Fiorentina Stafano Pioli ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Era questa la partita che avevamo ...

Risultati Serie A 22ª Giornata - Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A:...

Calcio - Serie A 2019 : Fiorentina e Sassuolo pareggiano a Genova e ad Udine nella ventiduesima giornata : Tre le partite andate in scena nel pomeriggio in Serie A, in attesa del match tra Inter e Bologna e soprattutto del confronto tra Roma e Milan, valide per la 22esima giornata del campionato di Calcio. A Ferrara poche emozioni e Torino fermato sullo 0-0 dala SPAL che conquista un punto importante in chiave salvezza salendo a quota 22 punti. Per i granata un risultato che non può certo soddisfare se valutato nell’ottica di un piazzamento ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Martina Valcepina e Sandra Robatscher strepitose in Coppa del Mondo! Pari per Fiorentina e Sassuolo in Serie A : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Serie A - Udinese-Fiorentina 1-1 nel nome di Astori. Il quadro completo della giornata : Dopo gli anticipi che hanno visto la vittoria del Napoli sulla Samp e pareggi tra Empoli-Chievo e Juve-Parma, la 22esima di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Torino di Walter Mazzarri terminato con uno scialbo 0-0. Alle 15 si sono disputate due partite, combattute, piene di occasioni da rete e tirate fino alla fine. La partita del "ricordo" di Davide Astori, quella tra Udinese e ...

Risultati Serie A 22ª Giornata – Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A: domina il Segno X! Escluso il 3-0 del Napoli sulla Sampdoria nel match del sabato pomeriggio, tutte le altre gare sono terminate in pareggio. Partendo da Empoli-Chievo (2-2) e Juventus-Parma (3-3) giocate ieri, la Giornata di oggi è ...

Serie A - Udinese-Fiorentina 1-1 : il tabellino : Udinese-Fiorentina 1-1, primo tempo 0-0, Marcatori : 11' s.t. Larsen, U,, 20' s.t. E. Fernandes, F, Assist: 11' s.t. Pussetto, U, Udinese, 3-5-2, : Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, ...

Risultati Serie A - Udinese e Fiorentina nel nome di Astori : finisce 1-1 - stesso risultato in Genoa-Sassuolo [FOTO] : 1/18 LaPresse/Andrea Bressanutti ...

Serie A - Udinese-Fiorentina : gli applausi in ricordo di capitan Astori al 13' : TORINO - Un lungo applauso di tutto lo stadio Friuli Dacia Arena ha accompagnato il 'ricordo del capitano d'Italia' Davide Astori prima dell'inizio della gara di campionato tra Udinese e Fiorentina, a ...

Udinese-Fiorentina : diretta streaming e tv - dove vederla| Serie A : Udinese-Fiorentina: diretta streaming e tv, dove vederla| Serie A Udinese-Fiorentina si giocherà Domenica 3 Febbraio alle ore 15.00. La partita, che avrà luogo alla Dacia Arena di Udine, sarà valida per la 22esima giornata di Serie A. Match importante per entrambe le squadre che hanno però obiettivi diversi in questo campionato. La squadra di casa, che occupa la 16esima posizione in classifica, a soli 4 punti dalla terzultima, è in cerca ...

Diretta Serie A : Udinese - Fiorentina nel ricordo di Davide Astori quasi un anno dopo : Undici mesi, quasi un anno e la Fiorentina torna ad Udine dopo quella tragica notte che l'ha privata del suo capitano: Davide Astori. Basta questo per rendere speciale questa partita di Serie A. Udinese contro Fiorentina alla Dacia Arena alle ore 15 celebreranno quel terribile 4 Marzo 2018. Noi saremo ancora live a raccontare minuto per minuto le vicende sportive e non. L'omaggio delle due squadre su twitter: ...Continua a leggere