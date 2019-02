Serie A Cagliari | Théréau subito ko | elongazione al bicipite femorale

Serie A news - Cagliari : Birsa e Thereau fuori 3 settimane! : Cagliari-Atalanta lascia tanti strascichi: Birsa esce dopo 13′, l’ex viola nel finale ne dura una 20ina.Avrà i suoi bei grattacapi Maran in vista della trasferta di San Siro. Degli altri. Già, perché non bastava una situazione deficitaria di classifica, dove l’attuale 15esimo posto sembra più demerito degli altri che merito proprio..adesso ci si mette anche la malasorte.Dopo il lunghissimo stop per Castro, fermatosi a causa ...

Serie A - Milan-Cagliari : Gattuso vuole consolidare il quarto posto - Suso verso la panchina : Dopo il sofferto pareggio all'Olimpico contro la Roma per 1-1, grazie alla prima rete in campionato in maglia rossonera di Piatek, il Milan non può concedersi distrazioni e pensa già alla sfida di domenica sera (ore 20.30) a San Siro contro il Cagliari. Gli uomini di Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e stanno lottando a denti serrati per il tanto sognato quarto posto che consentirebbe loro di ritornare in Champions League ...

Biglietti Milan-Cagliari - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Domenica 10 febbraio alle ore 20.30 Milan e Cagliari si affronteranno nel posticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Partita decisamente importante per le due formazioni, ancora in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. La squadra di Rino Gattuso si trova momentaneamente al quarto posto, con quattro punti di distacco dall’Inter e con l’arrivo di Krzysztof Piatek vuole compiere un ulteriore salto ...

Video/ Cagliari Atalanta - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 22giornata - : Video Cagliari Atalanta , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita, valida nel posticipo della 22giornata di Serie A.

Nei posticipi di Serie A di lunedì sera - la Lazio ha battuto il Frosinone 1-0 - e l’Atalanta ha battuto il Cagliari con lo stesso punteggio : Ieri sera si sono giocati i due posticipi del lunedì della 22esima giornata di Serie A. Entrambi sono finiti con lo stesso punteggio: la Lazio ha battuto 1-0 il Frosinone in trasferta, e lo stesso ha fatto l’Atalanta contro il

Posticipo Serie A : Cagliari-Atalanta 0-1 : 22.52 Prosegue il momento magico dell'Atalanta che passa 1-0 a Cagliari e si porta al 5° posto con Roma e Lazio. Primo tempo quasi senza emozioni alla Sardegna Arena. L'Atalanta prova a fare gioco, ma i rossoblù di Maran si difendono con ordine e senza affanni. Nella ripresa al 50' i bergamaschi sbloccano con Hateboer che di testa sfrutta un traversone di Castagne e firma lo 0-1. Cagliari pericoloso al 54' col tandem Joao ...

Diretta Cagliari Atalanta Serie A : Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' in tempo reale Diretta Cagliari Atalanta - Il Cagliari e l' Atalanta si sfidano nel monday night che chiude la terza giornata del girone di ...

Serie A live - Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta : tv - formazioni e diretta dalle 19 : Arbitro: Fabbri di Ravenna In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252 Cagliari-Atalanta, segui la diretta dalle 21 Cagliari, 4-3-1-2,: Cragno; Srna, ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, ...

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA / Streaming video e tv : i numeri dell'arbitro Paolo Valeri - Serie A - : DIRETTA CAGLIARI ATALANTA, Streaming video e tv: dopo il 3-0 di Coppa Italia alla Juventus, la Dea si rimette a caccia di un posto in Europa in Serie A.

Cagliari-Atalanta : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Cagliari Atalanta: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Cagliari-Atalanta è una delle partite di Serie A valevole per la 22a giornata. Si giocherà lunedì 4 Febbraio 2019 con calcio d’inizio previsto per le 21:00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Cagliari-Atalanta: come arrivano le due squadre Cagliari: La squadra di Maran è in grande difficoltà. Nelle ultime giornate ha collezionato solamente una vittoria contro il Genoa ...

Probabili Formazioni Cagliari – Atalanta - Serie A 04/02/2019 : Probabili Formazioni Cagliari – Atalanta, Serie A 04/02/2019Cagliari e Atalanta si sfidano per l’ultima gara della terza giornata di ritorno: in Sardegna, l’Atalanta vorrà proseguire il cammino verso l’Europa. Contro ci sarà un Cagliari ferito e affamato di punti per non rischiare di essere invischiato pericolosamente nella zona rossa.Cagliari – Maran studia le alternative da proporre contro i bergamaschi: in ...

Calcio - Serie A 2019 : tris del Sassuolo contro il Cagliari - Quagliarella da record contro l’Udinese : Giornata di anticipi quella odierna, valida per il ventunesimo turno del campionato di Calcio di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo si è imposto nettamente contro il Cagliari per 3-0. Le marcature sono state siglate da Manuel Locatelli al 9′, dal senegalese Khouma El Babacar al 49′ e da Alessandro Matri all’87’, grande ex del confronto. Una prestazione deludente dei sardi, al cospetto della formazione di Roberto De ...

Serie A - Sassuolo-Cagliari 3-0 : la squadra di De Zerbi torna a sognare l'Europa : Tre punti che accendono i sogni d'Europa. Il Sassuolo supera 3-0 il Cagliari nel primo anticipo della 21esima giornata di Serie A e si porta a -3 dalla Lazio di Inzaghi. La squadra di De Zerbi passa ...

Anticipo Serie A - Sassuolo-Cagliari 3-0 : 16.59 Netto successo casalingo del Sassuolo. I neroverdi la mettono subito in discesa.Al 9' Cragno respinge il radente dal limite di Berardi,Locatelli è lì pronto a mettere in rete.Punizione di Bourabia con Cragno che vola ad alzare sulla traversa.Ancora il portiere sardo pronto sulla deviazione ravvicinata di Babacar. Nel recupero (49') rigore per il Sassuolo (Srna aggancia Djuricic) che Babacar trasforma.Sardi poco convincenti anche nella ...