Sanremo | Salvini punge Baglioni | Canticchio ' Questo piccolo grande amore'

Sanremo 2019 - la provocazione di Baglioni per la seconda serata : allusione a Salvini? Che brano usa : Claudio Baglioni ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo cantando uno dei suoi maggiori successi, Noi no. Una scelta che non appare del tutto casuale, soprattutto dopo le tante polemiche che ci sono state tra il direttore artistico e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dell'

Regionali Abruzzo - Salvini al comizio : “Veloci - c’è Sanremo…”. E ironizza su Baglioni e Bisio : “Dobbiamo far veloce perché poi tutti dobbiamo andare a vedere Sanremo… ci sono le cartoline di Baglioni e Bisio (con i quali sia lui che il suo social media manager sono entrati in polemica prima e durante il festival, ndr) fuori da firmare e appendere in camera”, così il ministro Matteo Salvini intervenendo a un comizio per le Regionali in Abruzzo, dove si vota domenica. Il vicepremier poi ha aggiunto: “A parte gli ...

Sanremo 2019 - Salvini silura Baglioni : 'So che al Festival non mi amano' : Le polemiche poco prima del Festival di Sanremo tra Matteo Salvini e il direttore artistico Claudio Baglioni sono ancora vive, come conferma lo stesso vicepremier che non ha digerito la presa di ...

Sanremo 2019 - Salvini silura Baglioni : "So che al Festival non mi amano" : Le polemiche poco prima del Festival di Sanremo tra Matteo Salvini e il direttore artistico Claudio Baglioni sono ancora vive, come conferma lo stesso vicepremier che non ha digerito la presa di posizione del cantante sul cado della Sea Watch 3. Dal palco di Terni, Salvini ha spiegato il motivo per

Sanremo 2019 - Bisio : “Salvini? Lo conosco - è spiritosissimo. C’è chi è più realista del re” : “Salvini lo conosco, è spiritosissimo. L’ho conosciuto una sera a Porta a Porta, parecchi anni fa, era appena uscito ‘Benvenuti al Sud’. Disse che era un fan di quel film, rise tantissimo. Fu una serata piacevolissima, tra l’altro lo ringrazio che ci ha lanciato il film. Ci sono altri più realisti del re e lasciamoli fare”. Così Claudio Bisio in conferenza stampa all’Ariston risponde a una domanda sul vicepresidente del ...

Sanremo 2019 - Bisio parla di Salvini (elogiandolo) : “Persona molto spiritosa e intelligente. Il monologo di ieri? Avevo paura di pestare una mer…” : Salvini ha detto di sentirsi “non amato” da Sanremo. E Claudio Bisio in conferenza stampa cita il ministro, elogiandolo. “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a ‘Porta a Porta prima dell’uscita del film ‘Benvenuti al Sud’. Allora era un esponente di spicco della Lega Nord e Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise ...

Sanremo 2019 : i Negrita parlano di Matteo Salvini? E' polemica : 'Per far pace con il mondo dei confini e passaporti' cantano i Negrita, 'dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto/ Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco.' Achille Lauro ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni alza la testa : "Io contro gli sciacalli". Parla di Striscia e di Salvini? : "Sarò il parafulmine contro sciacalli". Claudio Baglioni, il giorno dopo il debutto del Festival di Sanremo, in conferenza stampa manda un messaggio indiretto a Matteo Salvini e Antonio Ricci, le persone che più lo hanno bombardato per motivi differenti in queste ultime settimane. Con il leader dell

Salvini a cena canta Albachiara e scherza : 'Per Sanremo non sono pronto' : Agenzia Vista, Poggibonsi , SI, , 06 febbraio 2019 Il vicepremier Matteo Salvini canta in un ristorante di Poggibonsi, in provincia di Siena, nel corso di una cena organizzata dalla sezione locale...

Matteo Salvini : "A Sanremo non mi amano. Ma io la mattina - durante la doccia - ascolto 'Questo piccolo grande amore'" : "Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto 'Questo piccolo grande amore'": così Matteo Salvini, parlando, in un comizio a Terni, a proposito del Festival."Al livore, al rancore e alla rabbia della sinistra - ha sottolineato ancora Salvini - ormai ho capito che bisogna rispondere con un sorriso e con pane e Nutella". La polemica tra il vice premier e la kermesse era cominciata prima ...

Sanremo 2019 - Salvini al comizio : “Anche se lì non mi amano - vi auguro un buon Festival”. E la signora : “Manco morta” : “Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto ‘Questo piccolo grande amore'”. A dirlo, in un comizio in piazza a Terni insieme al sindaco della città, il leader della Lega, Matteo Salvini. I presenti hanno risposto ridendo e una signora ha urlato: “Manco morta”. L'articolo Sanremo 2019, Salvini al comizio: “Anche se lì non mi amano, vi auguro un buon ...

Sanremo - il monologo di Bisio criticato dallo spin doctor di Salvini - : Il comico ha commentato dal palco della kermesse le polemiche che hanno preceduto il Festival. Ma, per una frase sui migranti che "stavano in Africa con il pentolone a cantare hakuna matata", è stato ...

Sanremo 2019 - lo schiaffo di Matteo Salvini a Claudio Baglioni : umiliazione durante la diretta del Festival : Non una riga, non una parola sul Festival di Sanremo. Da Matteo Salvini, piuttosto incline all'abbuffata social, molti si aspettavano qualche segnale polemico durante la diretta della prima serata all'Ariston, viste le polemiche sui migranti ingaggiate le scorse settimane con il direttore artistico

Sanremo 2019 - " per fortuna che Clauio Bisio era anti-razzista". L'uomo di Salvini e la vergogna in diretta : "Per fortuna che era anti-razzista". Su Sanremo la bomba-migranti la sgancia Luca Morisi, addetto social di Matteo Salvini, che ascolta il monologo di Claudio Bisio e poi attacca su Twitter. Leggi anche: "Due coccodrilli e un orango tango...". Brutto sospetto su Baglioni e Favino: attacco politico?