Sanremo | Patty Pravo osa con il look Trasparenze sotto il tailleur

Sanremo 2019 - tra i look più bizzarri della 1^ puntata quello di Patty Pravo : La 69' edizione del Festival della canzone italiana trasmessa dal Teatro Ariston di Sanremo è iniziata da un paio di ore ma sta già facendo molto discutere. Al di là della conduzione in cui il trio Baglioni-Raffaele-Bisio non ha entusiasmato poi così tanto i telespettatori: a dividere i social sono anche i look utilizzati da alcuni artisti. Sono molti i personaggi che sono finiti nel mirino delle polemiche, una su tutti è proprio Patty Pravo. La ...

Bocciata la prima serata di Sanremo 2019 tra la gaffe sui Casamonica - la polemica di Patty Pravo e l’omaggio a Fabrizio Frizzi : Una prima serata troppo tranquilla per Sanremo 2019. L'emozione dei primi minuti, quelli che intercorrono dalla fine del Tg1 all'inizio della kermesse, ha subito lasciato spazio a dubbi e perplessità. Lo studio è diventato buio, i ballerini sul palco si sono scatenati e quella che sembrava essere la sigla di Ciao Darwin solo dopo qualche secondo si è rivelata essere "Via". Dalle scale quindi non sono scesi Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Madre ...

Le pagelle di Sanremo : grandi Motta e Lauro - molto bene Silvestri e D'Angelo. Patty Pravo non va : l Festival di Sanremo ha preso il via con tutti e 24 i concorrenti in gara. Ecco le pagelle delle esibizioni della prima serata. RENGA-Aspetto che torni: 4.5 . - Forse per la prima volta porta una ...

