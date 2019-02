Sanremo | la seconda serata

Sanremo 2019 - la scaletta della seconda serata : cantanti e ospiti in ordine di apparizione : Altro giro, altra cosa. Nel luna park sanremese è il turno della seconda puntata. Se ieri si sono esibiti tutti e 24 i cantanti in gara, in questo secondo appuntamento ne saliranno sul palco solo dodici. Penserete: quindi questa sera l’orario di chiusura sarà anticipato rispetto all’1.15 della prima puntata? Non illudetevi, perché ci saranno tanti ospiti. La serata si aprirà con Noi No, un altro dei successi di Baglioni (tanto per ...

Sanremo 2019 - la seconda serata : 12 cantanti in gara. Fra gli ospiti - Cocciante - Mannoia - Mengoni : Sanremo 2019 è partito e si scaldano i motori per la seconda serata del la 69°edizione del Festival della canzone italiana, in diretta su Rai 1 da martedì 5 a sabato 9 febbraio. Al termine della quinta e ultima serata verrà proclamato il nome del vincitore.Nella seconda serata vengono riascoltate 12 delle 24 canzoni in gara. Il meccanismo del voto è identico a quello di martedì, con le stesse percentuali, ...

Sanremo 2019 : la scaletta della seconda serata del Festival : Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019 si esibiranno solo dodici dei ventiquattro artisti in gara (gli altri dodici lo faranno domani). Lo spettacolo, di conseguenza, sarà caratterizzato da una maggior intrattenimento rispetto alla première, monopolizzata invece dalla musica. Nel corso della serata interverranno come ospiti Marco Mengoni, Tom Walker, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Michelle ...

Sanremo 2019 : ecco le pagelle degli ospiti e dei big in gara della seconda serata : Archiviata la prima serata la 69esima edizione del Festival di Sanremo la kermesse canora capitanata dal dirottatore artistico Claudio Baglioni, continua il suo viaggio e nella seconda serata vede protagonisti solo dodici degli artisti in gara, probabilmente lasciando uno spazio maggiore ai momenti televisivi, e ad un clima generalmente più rilassato. Nel pannel degli ospiti annunciati ci sono grandi nomi: Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, ...

Ordine d’uscita e scaletta della seconda serata di Sanremo 2019 : tutti gli ospiti in diretta tv e streaming RaiPlay : Con la scaletta della seconda serata di Sanremo 2019 viene rivelata la prima traccia di quello che sarà il ritorno al Teatro Ariston di Claudio Baglioni, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Si riapre quindi la scena dell'ampio palco ideato da Francesca Montinaro, che quest'anno si sviluppa in uno spazio mai conosciuto dello storico teatro sanremese e che ricrea un ideale golfo mistico nel quale è immersa l'orchestra. Non sono stati ...

