Sanremo | la prima serata vista da oltre 10 milioni di telespettatori | il 49 | 5% di share

Sanremo 2019 - gli ascolti della prima serata : esordio in calo per il Baglioni bis : esordio in calo per il Baglioni bis. La prima serata del Festival di Sanremo è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. Lo scorso anno la media della prima serata della kermesse era stata di 11.603.000 telespettatori e del 52,1% di share. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della prima serata: esordio in calo per il Baglioni bis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le pagelle della prima giornata del Festival di Sanremo : ... giusto il tempo di finire di scrivere la sua pagella, vanno in scena giusto per celebrare il mito della grandissima icona della canzone italiana, colei che con l'aiuto della scienza ha rifiutato l'...

Sanremo 2019 - i momenti “migliori” della prima serata in gif : La prima puntata del 69esimo Festival della canzone italiana vede di nuovo al comando Claudio Baglioni per il secondo anno consecutivo, non senza poche polemiche. Al suo fianco Virginia Raffaele, che era stata ospite la scorsa edizione e Claudio Bisio. 24 canzoni una dietro l’altra con poche pause e stacchi. Una maratona durata fino all’1,15 che non ha portato grandi risate, o momenti memorabili. Il ritorno sul palco di Pierfrancesco Favino è ...

Sanremo 2019 - classifica prima serata : Alla fine della prima serata di Sanremo, questa la classifica parziale sulla base del voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30%: nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek; nella zona gialla, quella intermedia, Enrico Nigiotti, Federica Carta e Shade, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo ...

Sanremo 2019/ La maratona della prima serata in compagnia di Guareschi : La prima serata del Festival di SANREMO 2019 è stata parecchio lunga. Ci sono parole di Guareschi scritte nel 1966 che appaiono molto attuali

Festival di Sanremo resoconto prima puntata : Il Volo e Nek promossi - critiche per l'audio : Il 69° Festival di Sanremo ha ufficialmente aperto i battenti ieri 5 febbraio sotto la conduzione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supportati dal direttore artistico Claudio Baglioni. Tutti i 24 Big in gara si sono esibiti in una puntata che ha concesso poco spazio ai siparietti comici di Bisio e Raffaele, limitatosi più che altro a qualche sovrapposizione di voce durante la presentazione dei vari concorrenti. La serata è stata un ...

Sanremo 2019. Prima serata : IL PAGELLONE : Loredana Bertè : il graffio della pantera. Cristicchi emoziona - Nek da riascoltare : SIl primo ascolto, le emozioni e le prospettive di successo a Sanremo e nelle vendite. Su questo si basa il PAGELLONE della Prima serata del Fesival di Sanremo. Loredana Bertè, Simone Cristicchi e Daniele Silvestri hanno tenuto alta la vecchia guardia, mentre tra i più giovani Ultimo sembra potersela giocare per la vittoria. Ecco tutti i voti della Prima serata FRANCESCO RENGA (Aspetto che torni) 6.5: chi si aspettava Renga, ha trovato Renga. In ...