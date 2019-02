Sanremo | è polemica per le canzoni in gara simili a brani già conosciuti

"Spot del governo a Sanremo". E scoppia la polemica : ' Secondo insistenti rumors si starebbe lavorando in queste ore per mandare in onda, durante la puntata di Sanremo di stasera, due spot del governo , uno sul reddito di cittadinanza e uno sulla ...

Sanremo : Virginia Raffaele saluta i Casamonica in diretta - è polemica sui social : Virginia Raffaele saluta il clan dei Casamonica dal palco dell'Ariston, e immediatamente scatta la polemica a Sanremo 2019. L'assist involontario è stato di Claudio Bisio, finito in una battuta infelice della presentatrice che ha cercato di porvi rimedio in un secondo momento, senza riuscirci completamente. La gaffe di Virginia Raffaele sui Casamonica a Sanremo Una gag tra Virginia Raffaele e Claudio Bisio che avrebbe dovuto far ridere e ...

Sanremo 2019 : i Negrita parlano di Matteo Salvini? E' polemica : 'Per far pace con il mondo dei confini e passaporti' cantano i Negrita, 'dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto/ Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco.' Achille Lauro ...

Fabrizio Frizzi - il ricordo a Sanremo. Rita Dalla Chiesa polemica : «Non era una cosa appropriata» : Claudio Baglioni ha ricordato Fabrizio Frizzi nella prima puntata del Festival di Sanremo . Il direttore artistico ha rivelato che avrebbe voluto Frizzi sul palco con lui nella scorsa edizione. Le ...

Bocciata la prima serata di Sanremo 2019 tra la gaffe sui Casamonica - la polemica di Patty Pravo e l’omaggio a Fabrizio Frizzi : Una prima serata troppo tranquilla per Sanremo 2019. L'emozione dei primi minuti, quelli che intercorrono dalla fine del Tg1 all'inizio della kermesse, ha subito lasciato spazio a dubbi e perplessità. Lo studio è diventato buio, i ballerini sul palco si sono scatenati e quella che sembrava essere la sigla di Ciao Darwin solo dopo qualche secondo si è rivelata essere "Via". Dalle scale quindi non sono scesi Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Madre ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. La polemica di Claudio Bisio : “Invito i giornalisti seri a smetterla qui” – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

Sanremo - Lorella Cuccarini polemica con la kermesse dopo il ricordo a Fabrizio Frizzi : E' tutto pronto per l'inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi in una delle tante conferenze stampa è stato ricordato Fabrizio Frizzi, ma Lorella Cuccarini ha lanciato una polemica sui social. Il 5 febbraio il conduttore romano scomparso prematuramente quasi un anno fa, compiva gli anni. Nel corso della conferenza stampa all'indirizzo di Frizzi c'è stata una lunga standing ovation in suo ricordo. Tutti i presenti sono apparsi ...

Rosita Celentano : “Quando c’ero io a Sanremo sembravamo quattro autistici”. Sui social scoppia la polemica : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Rosita Celentano stava ricordando la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo nel 1989 quando si è lasciata scappare un commento infelice. “Non sapevamo fare nulla. sembravamo quattro autistici”, ha detto riferendosi alle gaffe fatte sul palco dell’Ariston insieme a Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Il termine “autistici” non è passato però inosservato e sui social è ...

Mara Venier parla delle donne di Sanremo ma dimentica Simona Ventura : polemica in rete : Scoppia la polemica sulla nuova puntata di Domenica In trasmessa questo pomeriggio su Raiuno con Mara Venier. La conduttrice veneta, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, ha dedicato ampio spazio alla kermesse musicale, proponendo al pubblico del suo programma un lungo talk show dove si è parlato anche delle donne che hanno avuto modo di condurre in solitaria il Festival di Sanremo. Il pubblico social, però, ha notato che tra le ...

Tutto Sanremo polemica per polemica : In realtà, Avvenire e Famiglia Cristiana avevano scritto che con quel che costava lui alla Rai per un'ospitata si potevano, per esempio, non chiudere le sedi giornalistiche nel Sud del mondo, in ...