Sanremo | Claudio Baglioni furioso | avrebbe rotto una porta prima dell' esordio del Festival

Blastingnews

: Lezione per chi vuole opporsi a sovranismi, nazionalismi ecc: guardate Claudio Bisio a Sanremo. Il monologo che ha… - StefanoFeltri : Lezione per chi vuole opporsi a sovranismi, nazionalismi ecc: guardate Claudio Bisio a Sanremo. Il monologo che ha… - SanremoRai : Rivedi 'Il mare calmo della sera' interpretata da @ClaudioBaglioni e @AndreaBocelli su @RaiPlay #Sanremo2019 - SkyTG24 : #FestivaldiSanremo2019 Su Twitter si scatena l'ironia social: dalla giacca di Claudio Bisio fino alla nostalgia per… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Poche oreche fosse mandata in onda ladiretta deldi2019, il direttore artisticoè tornato a far parlare di sé per un gossip trapelato in rete, secondo cui il cantante sarebbe stato colto da un momento d'ira. Il gesto disarebbe avvenutoche fosse trasmessa una nuova puntata di Striscia La Notizia, il programma che, nell'episodioo scorso 4 febbraio, ha consegnato un tapiro d'oro gigante al cantante italiano.rompe unain preda alla rabbia Nelle ultime ore è trapelata l'indiscrezione su un 'retroscena' scottante, secondo la quale il direttore artistico dela Canzone Italiana sarebbe finito in preda ad un momento di rabbia, a seguito di quanto era stato anticipato in rete sulla puntata di Striscia La Notizia andata in onda lo scorso lunedì.Una voce vedeva il tg satirico in procinto ...