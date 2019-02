Sanremo | Baglioni svela il mistero | Con Pravo non partiva la musica perché pianista

A Sanremo è il giorno dell'autocritica. Baglioni - Bisio e Raffaele : "Troppo tesi - possiamo far meglio" : A Sanremo, nonostante il sole splendente, non tira una bella aria. Il carrozzone del Festival ha un buongiorno che forse non si aspettava, nonostante tutti i protagonisti in conferenza stampa si siano poi affrettati a dire il contrario. Gli ascolti hanno fatto registrare un brusco calo rispetto alla prima serata dello scorso anno, sempre targata Claudio Baglioni, e i commenti dei giornalisti delle varie testate non sono stati benevoli nei ...

Claudio Baglioni : «Io parafulmine contro polemiche e sciacalli a Sanremo 2019» : «Faccio da parafulmine su polemiche e su ogni tipo di sciacallaggio che si fa attorno al Festival». Claudio Baglioni parla il giorno dopo la serata d'avvio del Festival, dalle polemiche agli ascolti . ...

Fabiola Sciabbarrasi - seconda moglie Pino Daniele/ "Da Claudio Baglioni il dono più grande..." - Sanremo 2019 - : Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie Pino Daniele: il ringraziamento a Claudio Baglioni per il Premio alla Carriera di Sanremo 2019. "Il dono più grande..."

Claudio Baglioni ricorda Fabrizio Frizzi. 'Gli sarebbe piaciuto presentare Sanremo' : Ieri martedì 5 febbraio ha avuto inizio una nuova edizione del famoso ed importante festival di Sanremo che contiene ogni anno le migliori canzoni del nostro bel paese. Coincidenza vuole, che ieri fosse anche il compleanno del mai dimenticato Fabrizio Frizzi, deceduto quasi un anno fa ormai, il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale. Il conduttore del festival, Claudio Baglioni ha dedicato un commosso pensiero all'amico scomparso, ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni alza la testa : "Io contro gli sciacalli". Parla di Striscia e di Salvini? : "Sarò il parafulmine contro sciacalli". Claudio Baglioni, il giorno dopo il debutto del Festival di Sanremo, in conferenza stampa manda un messaggio indiretto a Matteo Salvini e Antonio Ricci, le persone che più lo hanno bombardato per motivi differenti in queste ultime settimane. Con il leader dell

Sanremo - 1 milione di spettatori in meno. Baglioni : «Buon battesimo». Raffaele - Bisio e l’ironia anche sulle gaffe : La prima serata è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share |

Claudio Baglioni conduttore di Sanremo 2020? L’edizione corale non esclude la conferma prematura del “dirottatore” : Tra le possibilità dopo la prima serata, anche quella di Claudio Baglioni conduttore di Sanremo 2020. Nonostante i tempi piuttosto precoci anche solo per considerarne l'eventualità, si è già diffusamente parlato di un possibile ritorno sul palco dell'Ariston quando ancora l'edizione corrente è in pieno svolgimento. Nel corso della prima conferenza stampa quotidiana, era stata la direttrice di Rai1 Teresa De Santis a parlare dell'edizione 70 ...

Sanremo 2019 - Baglioni : 'Le critiche? Sono il parafulmine' : Calano gli ascolti del 2019 . Il 49,5% di share ha un po' deluso le aspettative, ma ora si attendono grandi sorprese. Claudio Baglioni risponde alle critiche e rimane il mistero sun un possibile ...

Sanremo - ascolti in calo ma per Baglioni "un buon battesimo" : "Non starei a misurare i mezzi punti" : Oltre un milione e mezzo di spettatori in meno, giù di due punti di share. La prima serata è stata vista in media da 10 milioni, un milione e mezzo in meno del 2018. La direttrice di rete Teresa De ...

Sanremo 2019 - i fotografi assediano Bisio - Baglioni e Raffaele : Agenzia Vista, Sanremo, 06 febbraio 2019 Claudio Bisio, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele assediati dai fotografi alla seconda giornata del Festival di Sanremo, prima della conferenza stampa...

Sanremo - Baglioni imbarazzato : "Ecco che cosa è successo al musicista di Patty Pravo" : Il direttore artistico rivela i motivi che hanno bloccato per qualche secondo l'esibizione della cantante veneta con Briga...

Sanremo 2019. Claudio Baglioni - Virginia Raffaele e Claudio Bisio : «Ci sbalsameremo» : Sanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraGli ascolti alterano gli umori. I dieci milioni e 86 mila spettatori (e lo share del 49, 5 per cento) ...

Sanremo 2020 - Baglioni tris? De Santis : "Ingeneroso parlare già del successore" : "Il mio lavoro servirà anche per chi verrà dopo". Claudio Baglioni dalle sua parole lascia trasparire la sua intenzione di non replicare l'impegno sanremese, escludendo quindi un tris e un impegno per la 70esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà nel 2020. Non lo fa affatto, forse per una questione di rispetto, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis: "parlare già del successore mi sembra ingeneroso nei confronti di Baglioni", ...

Sanremo 2019 - Baglioni : «Faccio da parafulmine contro polemiche e sciacallaggio sul Festival» : «Faccio da parafulmine su polemiche e su ogni tipo di sciacallaggio che si fa attorno al Festival». Claudio Baglioni parla il giorno dopo la serata d'avvio del Festival, dalle polemiche agli ascolti . ...