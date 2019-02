Sanremo Anniversary | 1979 2019 | quarant’anni fa la vittoria di Mino Vergnaghi

optimaitalia

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Una salopette azzurra, un bel sorriso aperto, una voce dalle venature soul: è, vincitore dell’edizione-del Festival die una delle più incredibili ‘meteore’ della kermesse sanremese.Prodotto dalla veterana Iva Zanicchi, già plurivincitrice del Festival diapprodò da esordiente sul palco del Teatro Ariston con la sua “Amare”. Titolo perfetto per il festival dei fiori, ritornello aperto e cantabile,meritata. Ma qualcosa andò storto.Dopo laal festival, la casa discografica che aveva sotto contratto- la RiFi – fallì. Il brano e l’album d’esordio del ventiquattrenne cantante piemontese non ebbero il successo che tutti si aspettavano. Da quel momento,ha dismesso i panni del cantante per dedicarsi alla carriera di compositore di musiche per canzoni italiane di successo.La sua collaborazione ...