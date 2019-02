Sanremo 2019 | scaletta | ospiti e formula della seconda serata

Sanremo 2019 : gli ospiti della seconda serata : Grande attesa per la seconda serata di Sanremo 2019 . Come la precedente sarà densa di performance e tanti super ospiti. 12 saranno i big che canteranno sul palcoscenico dell'Ariston, i restanti sono ...

Sanremo 2019 - cantanti - ospiti e scaletta seconda serata : (Credit: Daniele Venturelli/Getty Images) Dopo un non eccelso esordio e un’abbuffata dei ventiquattro cantanti, la seconda serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si concentrerà solo su dodici degli artisti in gara. Tra gli ospiti annunciati, ci saranno Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Riccardo Cocciante, i comici Pino e Amedeo, gli attori Laura Chiatti e Michele Riondino, e la presentatrice della scorsa edizione: Michelle ...

Sanremo 2019 - Paola Turchi e la scollatura profondissima sul palco dell'Ariston : reggiseno non pervenuto : Tailleur bianco, profonda scollatura, seno quasi completamente in vista. Paola Turci, 54 anni, è una bomba a Sanremo. La cantautrice romana è una delle veterane di Sanremo e quest’anno porta in gara un brano dal titolo L’ultimo ostacolo, che anticipa la pubblicazione di un nuovo album, in uscita a m

Sanremo 2019 - Bisio : “Salvini? Lo conosco - è spiritosissimo. C’è chi è più realista del re” : “Salvini lo conosco, è spiritosissimo. L’ho conosciuto una sera a Porta a Porta, parecchi anni fa, era appena uscito ‘Benvenuti al Sud’. Disse che era un fan di quel film, rise tantissimo. Fu una serata piacevolissima, tra l’altro lo ringrazio che ci ha lanciato il film. Ci sono altri più realisti del re e lasciamoli fare”. Così Claudio Bisio in conferenza stampa all’Ariston risponde a una domanda sul vicepresidente del ...

Claudio Baglioni : «Io parafulmine contro polemiche e sciacalli a Sanremo 2019» : «Faccio da parafulmine su polemiche e su ogni tipo di sciacallaggio che si fa attorno al Festival». Claudio Baglioni parla il giorno dopo la serata d'avvio del Festival, dalle polemiche agli ascolti . ...

Catherine Boutet - moglie di Riccardo Cocciante/ Sua consigliera 'lavoriamo insieme da sempre' - Sanremo 2019 - : Catherine Boutet, moglie di Riccardo Cocciante: convolati a nozze nel 1983, da allora compagna di vita e sul lavoro. E' la sua migliore consigliera.

Fabiola Sciabbarrasi - seconda moglie Pino Daniele/ "Da Claudio Baglioni il dono più grande..." - Sanremo 2019 - : Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie Pino Daniele: il ringraziamento a Claudio Baglioni per il Premio alla Carriera di Sanremo 2019. "Il dono più grande..."

Giulia de Lellis assente a Sanremo 2019 - ecco dov’era mentre Irama cantava al Festival : Tra i cantanti in gara a Sanremo 2019 c’è anche il giovane Irama. L’ex allievo di Amici ha presentato il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Tutti si aspettavano di vedere seduta tra il pubblico del Teatro Ariston Giulia De Lellis, ma lei non c’era. I fan della coppia si sono chiesti come mai la fidanzata di Irama non fosse in platea. L’influencer, come ha lei stessa spiegato nelle Stories di Instagram, è rimasta a Roma per impegni di ...

Sanremo 2019 - Nek sembra non invecchiare mai : ecco le possibili cause : Era il 1997 quando Nek si presentò sul palco dell’Ariston cantando Laura non c’è. Sono passati 22 anni. E tutti noi, in qualche modo, siamo invecchiati. Tranne lui. Ma quali sono i modi che Filippo Neviani in arte Nek mette in atto per fermare il tempo? Perché il nostro, a differenza di molti altri visti anche sul palco dell’Ariston, non sembra aver fatto ricorso a botox o punturine. Dopo attente ricerche, abbiamo provato a ...

Sanremo 2019 : Virginia Raffaele - ma chi? : Sanremo 2019 - Virginia Raffaele tra Baglioni e Bisio (Agi per Ufficio Stampa Rai) Quando ieri sera è salita sul palco dell’Ariston, Virginia Raffaele era molto emozionata. Sapeva di trovarsi davanti ad una prova importante: doveva convincere il pubblico di Sanremo, sempre esigente e quasi spietato, a mani nude, senza travestimenti: gli applausi conquistati negli scorsi anni, infatti, erano dovuti alle sue imitazioni, adesso invece ...

Sanremo 2019 - Bisio parla di Salvini (elogiandolo) : “Persona molto spiritosa e intelligente. Il monologo di ieri? Avevo paura di pestare una mer…” : Salvini ha detto di sentirsi “non amato” da Sanremo. E Claudio Bisio in conferenza stampa cita il ministro, elogiandolo. “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a ‘Porta a Porta prima dell’uscita del film ‘Benvenuti al Sud’. Allora era un esponente di spicco della Lega Nord e Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise ...

Sanremo 2019 : i Negrita parlano di Matteo Salvini? E' polemica : 'Per far pace con il mondo dei confini e passaporti' cantano i Negrita, 'dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto/ Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco.' Achille Lauro ...

Sanremo 2019 - La Storia. Gli onnipresenti : Cutugno - Milva - Al Bano e Peppino Di Capri 15 volte al Festival. Loredana Bertè la veterana dei cantanti in gara (12 presenze) : Sono quattro i primatisti assoluti in quanto a partecipazioni al Festival di Sanremo. Quattro big della musica italiana che sono saliti sul palco del Festival dei fiori per ben 15 volte, attraversando quasi 40 anni di musica italiana. Ragionando per podi, il più vincente dei quattro, e farà sorridere definirlo vincente vista la schiera di secondi posti conquistati nei decenni, è senza dubbio Toto Cutugno. Esordisce subito con il botto nel 1980 ...

Sanremo 2019 - l’ho guardato con un chirurgo plastico. E vi svelo chi si è fatto un ritocchino : Se uno dice di non vedere il Festival, gli fa solo pubblicità involontaria. Perché l’altro anche solo per spirito di perversa contraddizione una sbiriciatina glie la dà. Non invidio certo gli appoltronati in platea per cinque ore (comincia alle 20,35, ma per esigenze di diretta devono accomodarsi con mezz’ora di anticipo) che a mezzanotte passata devono subirsi il coretto dei magnifici tre presentatori che gracchiano “Nella vecchia ...