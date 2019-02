Sanremo 2019 | Riccardo Cocciante | due esibizioni con Bella e Margherita

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : Ariston in piedi per cantare con Riccardo Cocciante. Risate con Pio e Amedeo : Solo dodici i cantanti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it. L'altra metà domani eppure lo show si...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Terza Serata Terza serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. stasera cantano i restanti 12 dei 24 artisti in gara. Le loro canzoni verranno giudicate attraverso un sistema di votazione misto: televoto con peso percentuale del 40%, giuria Demoscopica 30% e giuria della Sala ...

Sanremo 2019 - la seconda puntata ha una marcia in più : La seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 si apre con un elegantissimo Claudio Baglioni che intona la sua Noi No. Abito nero Ermanno Scervino con revers sberluccicanti, circondato da un corpo di ballo “incappucciato” con rose bianche tra le mani, il conduttore della kermesse è stato raggiunto da una Virginia Raffaele in abito lungo nero Schiaparelli con piccolo strascico (e con un doppio cuore sullo scollo), e da un Claudio ...

Sanremo 2019 - Arisa sbaglia il testo della sua canzone (FOTO) : Nella seconda serata del 69mo Festival di Sanremo 2019 ecco arrivare un altro degli intoppi più comuni. Arisa, quarta cantante in ordine di uscita, sbaglia il testo del suo brano Mi sento bene. Fasciata nel suo lungo elegante abito, subito dopo il primo ritornello del brano in gara - nei social apprezzato già dal primo ascolto di ieri sera - l'artista si inceppa, bucando la frase: "Cosa ne sarà, (dei tanti giuramenti) degli amanti" (nella ...

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : risate con Pio e Amedeo - manca ancora Riccardo Cocciante prima del verdetto : La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Sanremo 2019 - Arisa : «Anche libera va bene» : Sanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraTitoli impegnativi vanno saputi sostenere. Mi sento bene lo è, e Arisa lo sostiene: «Dieci anni fa, ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pio e Amedeo scherzano anche con la politica : “Claudio ti vogliono boicottare” – FOTO e VIDEO : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : Pio e Amedeo a Baglioni «Rovazzi - è il botulino della musica italiana - ti serve» : La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Virginia Raffaele scongelata alla seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 - ma duetti e gag non funzionano lo stesso : Nonostante alla seconda serata del Festival di Sanremo 2019 Virginia Raffaele sia stata "scongelata" dal classico ruolo di annunciatrice dei brani e dei cantanti in gara la resa dello show non migliora. alla monotonia della prima serata, dovuta anche alla necessità di racchiudere 24 esibizioni in poche ore, la seconda ha concesso qualche spazio più ampio all'intrattenimento, ma il risultato è comunque da dimenticare. La bravura di Virginia ...

Sanremo 2019 - le pagelle della seconda serata : tra Einar che s’è messo in testa di riscrivere l’amore e Arisa che ci porta a La La Ladispoli : “Di solito ad Alice si davano dei consigli, poi però li seguiva raramente”. Virginia Raffaele è nel Paese delle Meraviglie ma i consigli li segue e dà il via alla serata facendo Virginia Raffaele. Le sue traduzioni improbabili portano subito una ventata di aria profumata, quasi fosse un altro Festival. Brava Virginia. Aggiusta il tiro e va verso un 7 e 1/2. Simpatico è simpatico, Achille Lauro. Però il suo pezzo resta lì, sospeso, né ...

Sanremo 2019 : un minuto di applausi e standing ovation per Loredana Bertè : Durante la seconda serata del Festival, il pubblico ha confermato l'apprezzamento per la canzone e la performance di Loredana Bertè. Un minuto di applausi e standing ovation per la cantante, che già nella serata d'apertura aveva convinto tutti con "Cosa ti aspetti da me", brano grintoso.D'altronde, Loredana Bertè è una che sa stare sul palco: anche durante la seconda serata si è presentata con vestito corto e i ...

Sanremo 2019 - la classifica della seconda serata : Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2019, quella di mercoledì 6 febbraio, Baglioni & co. diffonderanno i voti, ovviamente parziali, espressi dalla Sala Stampa SOLO questa sera, quindi su 12 artisti dei 24 in gara. Valore rappresentativo praticamente nullo: giusto uno spunto per chiacchierare, eventualmente, al DopoFestival. Sanremo 2019, la classifica della prima serata Con la prima serata di Sanremo 2019 inizia ...