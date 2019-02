Sanremo 2019 | l' intervista al presidente della Giuria d' Onore Mauro Pagani | ' Cerco

Sanremo 2019 - i dati Auditel sugli ascolti della prima serata : La prima puntata del festival è stata vista da 10 milioni di spettatori, con uno share del 49,5 per cento: meno dell'anno scorso

Ascolti TV | Martedì 5 febbraio 2019. Sanremo parte dal 49.5% (Sanremo Start 38.66%) : Bocelli e Baglioni (da Twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Martedì 5 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.47 alle 21.13 - Sanremo Start segna 10.956.000 spettatori pari al 38.66% mentre la prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha conquistato 10.086.000 spettatori pari al 49.5% di share (i dati d’ascolto di tutte le prime serate dal 2000 in poi - quello che è successo minuto per minuto). Nel dettaglio la prima parte – dalle ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni ha uno strano comportamento. Svelato il motivo : È andata in onda martedì 5 febbraio la prima puntata del chiacchieratissimo Festival di Sanremo 2019. La 69esima edizione è condotta ancora una volta da Claudio Baglioni che ha al suo fianco Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Avete visto il Festival? E che ne dite, vi è piaciuto? Tante le aspettative del pubblico che lo scorso anno erano rimasti per tutte le serate della kermesse incollati allo schermo. Ma le cose, per il momento, quest’anno, ...

Sanremo 2019 - le mie pagelle : il voto più alto a Salzano - i peggiori a Baglioni - Nek ed Einar : Ferdinando Salzano: 10 Finito suo malgrado al centro dell'attenzione Salzano fa spallucce e porta a casa tutto quello che aveva previsto, Sanremo e tutto il cucuzzaro. Magistrale. Claudio Baglioni: 3 Il cast, non fosse stato assemblato in quel modo lì, meriterebbe, ma il suo silenzio imbarazzante è appunto imbarazzante. Vergogna. Bisio e Virginia Raffaele: 5 Sui social dicono che sono stati peggio di Favino e la Hunziker, più ...

Giulia de Lellis assente a Sanremo 2019 - ecco dov'era mentre Irama cantava al Festival : Tra i cantanti in gara a Sanremo 2019 c'è anche il giovane Irama. L'ex allievo di Amici ha presentato il brano 'La ragazza con il cuore di latta'. Tutti si aspettavano...

Sanremo 2019 - dov'era Beppe Vessicchio durante la prima puntata? The Jackal svelano la verità : FUNWEEK.IT - Anche noi come tanti spettatori incollati alla tv a guardare, commentare e ironizzare sulla prima serata di Sanremo 2019 ci siamo posti una domanda essenziale quando abbiamo capito che...

Sanremo 2019 - i momenti “migliori” della prima serata in gif : La prima puntata del 69esimo Festival della canzone italiana vede di nuovo al comando Claudio Baglioni per il secondo anno consecutivo, non senza poche polemiche. Al suo fianco Virginia Raffaele, che era stata ospite la scorsa edizione e Claudio Bisio. 24 canzoni una dietro l’altra con poche pause e stacchi. Una maratona durata fino all’1,15 che non ha portato grandi risate, o momenti memorabili. Il ritorno sul palco di Pierfrancesco Favino è ...

Sanremo 2019 - Patty Pravo e la brutta voce in diretta. "Il suo naso..." - cos'hanno notato da casa : "Una cosa è sicura: il protagonista di Sanremo 2019 è il naso di Patty Pravo". Il giudizio, condiviso da molti sui social durante la diretta della prima serata del Festival, è un misto di ironia e veleno. La 70enne diva romana, in coppia con Briga, è stata una delle più chiacchierate su Twitter comp

Sanremo 2019 - Briga si inginocchia davanti a Patty Pravo sul palco e... Disastro : notate niente di strano? : Molto scalpore ha fatto il duetto tra Patty Pravo e Briga sul palco di Sanremo con Un po' come la vita. La canzone in sé non ha conquistato grandi favori, ma a stupire è stata l'alchimia tra la 70enne diva della musica leggera italiana, capace di cavalcare decenni con stile e carisma inimitabili, e

Sanremo 2019 - classifica prima serata : Alla fine della prima serata di Sanremo, questa la classifica parziale sulla base del voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30%: nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek; nella zona gialla, quella intermedia, Enrico Nigiotti, Federica Carta e Shade, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa di mercoledì 6 febbraio in diretta : il commento sugli ascolti : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono sopravvissuti alla prima serata del Festival di Sanremo 2019, durata dalle 20.45 all'1.25, ma ora li attende il commento della stampa sui dati Auditel pubblicati questa mattina.prosegui la letturaSanremo 2019, conferenza stampa di mercoledì 6 febbraio in diretta: il commento sugli ascolti pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2019 09:22.

Sanremo 2019/ La maratona della prima serata in compagnia di Guareschi : La prima serata del Festival di SANREMO 2019 è stata parecchio lunga. Ci sono parole di Guareschi scritte nel 1966 che appaiono molto attuali