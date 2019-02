Sanremo 2019 | il disastro degli ascolti per Claudio Baglioni | prima serata | il risultato

Ascolti Sanremo 2019 : Baglioni fa peggio del 2018 (e pareggia con il secondo Conti) : Meno del 2017, quando sul palco c’erano Carlo Conti e Maria De Filippi, e meno del 2018, quando Claudio Baglioni accettò per la prima volta l’incarico di direttore artistico. La serata inaugurale del 69esimo Festival di Sanremo raggiunge il 49.5% di share, pari a 10.086.000 spettatori. Un dato eccezionale, ma non all’altezza delle ultime edizioni che, complice l’effetto curiosità, hanno sempre ottenuto un ascolto non ...

Classifica provvisoria Sanremo 2019 : Nella prima serata del Festival di Sanremo è stata svelata, parzialmente, la Classifica della giuria demoscopica. In zona blu, alta Classifica, ci sono: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, ...

Sanremo 2019 - Luca Morisi attacca Bisio : «Per fortuna che l' anti-razzista era lui...» : I migranti sono al centro delle polemiche di questo Festival di Sanremo e Luca Morisi, l'addetto social del Ministro dell'Interno Matteo Salvini non si è lasciato sfuggire una caduta di stile di ...

Sanremo 2019 - " per fortuna che Clauio Bisio era anti-razzista". L'uomo di Salvini e la vergogna in diretta : "Per fortuna che era anti-razzista". Su Sanremo la bomba-migranti la sgancia Luca Morisi, addetto social di Matteo Salvini, che ascolta il monologo di Claudio Bisio e poi attacca su Twitter. Leggi anche: "Due coccodrilli e un orango tango...". Brutto sospetto su Baglioni e Favino: attacco politico?

Sanremo 2019 : i video di tutte le canzoni in gara : I video delle esibizioni della prima serata, per chi se le è perse o le vuole riascoltarle con più calma

Sanremo Anniversary | 1979 / 2019 : quarant’anni fa la vittoria di Mino Vergnaghi - ‘meteora’ del Festival di Sanremo ma autore di grandi successi come “Diamante” : Una salopette azzurra, un bel sorriso aperto, una voce dalle venature soul: è Mino Vergnaghi, vincitore dell’edizione-1979 del Festival di Sanremo e una delle più incredibili ‘meteore’ della kermesse sanremese. Prodotto dalla veterana Iva Zanicchi, già plurivincitrice del Festival di Sanremo, Vergnaghi approdò da esordiente sul palco del Teatro Ariston con la sua “Amare”. Titolo perfetto per il Festival dei fiori, ritornello aperto e ...

Sanremo 2019 ascolti tv prima serata : 10 milioni - debutto in calo : La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni al via martedì 5 febbraio, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo rispetto al 2018, quando la prima serata del festival aveva ottenuto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603mila telespettatori. La prima parte della serata (dalle 21.16 alle 23.56) ha avuto 12 milioni 282mila ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della prima serata : esordio in calo per il Baglioni bis : esordio in calo per il Baglioni bis. La prima serata del Festival di Sanremo è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. Lo scorso anno la media della prima serata della kermesse era stata di 11.603.000 telespettatori e del 52,1% di share. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della prima serata: esordio in calo per il Baglioni bis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2019 - l'intervista al presidente della Giuria d'Onore Mauro Pagani : 'Cerco canzoni che mi emozionino con la semplicità' : ... ma ci sono altri aspetti - come saper comunicare e saper tenere la scena - che chi appartiene al mondo dello spettacolo tout court è in grado di giudicare con maggiore libertà". E proprio la libertà ...

