Sanremo 2019 | il cardinal Ravasi allo scoperto | clamoroso botto durante la diretta | per

Tutte le canzoni di Sanremo 2019 : I video delle esibizioni della prima serata, per chi se le è perse o le vuole riascoltarle con più calma

Achille Lauro a Sanremo 2019 : «Mai pensato alla gara come a una mostra» : Sarà che fin da piccolo lo chiamavano per gioco Achille Lauro . Fatto sta che Lauro De Marinis, di quel soprannome ne fa il nome d'arte. Ventotto anni. Di Roma. Tre tatuaggi in faccia , tra cui quello ...

Sanremo 2019. E questi giovani osano? Beato Ultimo - sarà primo : Sacripante di un pofferbacco! Che ventata d'aria fresca che si respira a questo Sanremo! Devo confessare che non sono mai stato un seguace del Festival, anzi, per dirla tutta è la prima volta che lo ...

Virginia Raffaele - gaffe a Sanremo 2019 : 'salutiamo i Casamonica'/Battuta sulla giacca di Bisio : web scatenato : gaffe di Virginia Raffale durante la prima serata di Sanremo 2019: la Battuta sulla giacca di Claudio Bisio scatena i commenti del web.

Sanremo 2019 - le dieci scuse dei The Jackal per non vedere il Festival : e spunta Beppe Vessicchio (che fa una rapina in banca) : Nella settimana del Festival di Sanremo, tutti guardano il Festival di Sanremo (o almeno ne parlano). E allora i The Jackal hanno stilato dieci divertenti modi per dire no alla più celebre kermesse della musica italiana. Nel video compare anche il maestro Beppe Vessicchio, il cui nome è stato un tormentone anche nelle scorse edizioni. Video Facebook/The Jackal L'articolo Sanremo 2019, le dieci scuse dei The Jackal per non vedere il Festival: e ...

Sanremo 2019. Prima serata : IL PAGELLONE : Loredana Bertè : il graffio della pantera. Cristicchi emoziona - Nek da riascoltare : SIl primo ascolto, le emozioni e le prospettive di successo a Sanremo e nelle vendite. Su questo si basa il PAGELLONE della Prima serata del Fesival di Sanremo. Loredana Bertè, Simone Cristicchi e Daniele Silvestri hanno tenuto alta la vecchia guardia, mentre tra i più giovani Ultimo sembra potersela giocare per la vittoria. Ecco tutti i voti della Prima serata FRANCESCO RENGA (Aspetto che torni) 6.5: chi si aspettava Renga, ha trovato Renga. In ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni "non a proprio agio". Bomba sul Festival dalla big Rai : il "dettaglio" stonato : Più che impettito, un Claudio Baglioni "non a proprio agio" al debutto del Festival di Sanremo 2019. A pesare sulla tensione del direttore artistico, al secondo anno all'Ariston, non sarebbero tanto le polemiche politiche con Matteo Salvini e i migranti né le bordate di Striscia la Notizia sul suo c

Sanremo 2019 - scaletta seconda serata/ Festival : ospiti - cantanti di oggi in gara : Sanremo 2019, seconda serata 6 febbraio:scaletta, programma, cantanti in gara e gli ospiti. Grande attesa per l'arrivo di Marco Mengoni e Tom Walker.

Sanremo 2019 - la sfida delle emozioni : Standing ovation per Bocelli. Monologo di Bisio su Baglioni e il riferimento alle polemiche che hanno preceduto il festival. Omaggio a Fabrizio Frizzi |

Sanremo 2019 - le pagelle della prima serata : Quanta armonia spargerai la mattina dopo - insonne e arrabbiato - tra i tuoi cari e poi in ufficio e in tutto il resto del mondo? ARISA 10 A parte che è rimbelloccita, a parte che ieri sera era pure ...

Sanremo 2019 : Le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata : Ieri sera è partita l'edizione numero 69 del Festival di Sanremo e qui su TvBlog parte la rubrica di Giovanni Ciacci che giorno dopo giorno darà i voti ai partecipanti della più importante kermesse canora italica.Ecco dunque le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata del Festival di Sanremo 2019:prosegui la letturaSanremo 2019: Le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2019 07:38.

Sanremo 2019 - Nek sale in classifica. E i social apprezzano - ma non l'audio - : Modena, 6 febbraio 2019 - Sanremo 2019 parte bene per Nek . Il cantante di Sassuolo, in gara con ' Mi farò trovare pronto' , chiude il debutto di questa 69esima edizione del festival nella parte alta ...

Bocciata la prima serata di Sanremo 2019 tra la gaffe sui Casamonica - la polemica di Patty Pravo e l’omaggio a Fabrizio Frizzi : Una prima serata troppo tranquilla per Sanremo 2019. L'emozione dei primi minuti, quelli che intercorrono dalla fine del Tg1 all'inizio della kermesse, ha subito lasciato spazio a dubbi e perplessità. Lo studio è diventato buio, i ballerini sul palco si sono scatenati e quella che sembrava essere la sigla di Ciao Darwin solo dopo qualche secondo si è rivelata essere "Via". Dalle scale quindi non sono scesi Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Madre ...

Sanremo 2019 - le pagelle delle canzoni alla prima serata : Il programma di Sanremo 2019 prevedeva che nel corso della prima serata (quella di martedì 5 febbraio) si esibissero tutti i 24 cantanti “campioni” (22 big e 2 selezionati da Sanremo Giovani) in gara. Così è andata: per il pubblico è stato dunque il primo ascolto delle canzoni, mentre per i cantanti è stata la prima esibizione (a parte le prove) sul palco del teatro Ariston della 69°edizione del ...