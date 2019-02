Sanremo 2019 | i migliori meme | da Patty Pravo a Vessicchio

Sanremo 2019 - Baglioni : 'Le critiche? Sono il parafulmine' : Calano gli ascolti del 2019 . Il 49,5% di share ha un po' deluso le aspettative, ma ora si attendono grandi sorprese. Claudio Baglioni risponde alle critiche e rimane il mistero sun un possibile ...

Classifica Sanremo 2019 : parziale prima e seconda serata in diretta – LIVE : Classifica Sanremo 2019: parziale prima e seconda serata in diretta – LIVE La Classifica Sanremo 2019 definitiva si saprà solo alla fine, ma le posizioni provvisorie che emergono dalla prima e dalla seconda serata possono risultare indicative per segnalare chi sono i favoriti del 69° festival della musica italiana e chi invece deve recuperare nelle prossime performance. Si tratta dunque di Classifica provvisoria, ma senza particolari ...

Sanremo 2019 - il "bisogno impellente" del pianista che ha fermato l'esibizione di Patty Pravo : Non c'è Sanremo senza gaffe. Una gaffe l'ha fatta anche un orchestrale. Un pianista, a essere precisi. l'esibizione di Patty Pravo e Briga, infatti, ha ritardato e ha scatenato il nervosismo dell'interprete per colpa di un "bisogno impellente" che ha di fatto bloccato lo spettacolo. "Capite da cosa può essere fermato un Festival? - ha detto il direttore artistico - Dalla pipì del pianista": il bello della diretta. Gli inconvenienti, ...

Sanremo 2019 : il décolleté di Paola Turci : L'outfit scelto da Turci è di gran moda, tanto da essere simile a quello delle maggiori kermesse internazionali del mondo dello spettacolo, come la notte degli Oscar.

Bocelli a Sanremo 2019 - dall'emozione dell'Ariston al sold out di New York : In conferenza stampa Andrea Bocelli a Sanremo 2019 parla dell'importanza del palco dell'Ariston, di quei 5 minuti in cui uno si gioca un'intera carriera spesso, e del suo nuovo tour che lo porterà a ...

Sanremo 2019 - i fotografi assediano Bisio - Baglioni e Raffaele : Agenzia Vista, Sanremo, 06 febbraio 2019 Claudio Bisio, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele assediati dai fotografi alla seconda giornata del Festival di Sanremo, prima della conferenza stampa...

Sanremo 2019 - la scaletta della seconda serata : Cambiano le carte in tavola con la seconda serata del Festival di Sanremo. Se ieri si sono esibiti tutti e 14 i concorrenti della rassegna, stasera saranno solo la metà. Gli artisti che si esibiranno, dalle ore 20:35, sono: Achille Lauro, Il Volo, i Negrita, Daniele Silvestri, Nek, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta & Shade, Ex Otago, Ghemon, Einar e Paola Turci. Gli altri torneranno sul palco dell'Ariston nella terza ...

Ex Otago - chi sono e perché «Solo una canzone» è la quota indie-erotica di Sanremo 2019 : «Non è semplice /scoprire nuove tenebre/ tra le tue cosce dietro le orecchie/ quando l2019;amore non è giovane»: il testo più sensuale di Sanremo 2019 è quello degli Ex Otago, intitolato Solo una canzone. Solo una canzone e l'amore non più giovane La canzone è una ballatona orecchiabile scritta dagli stessi Maurizio Carucci (il frontman) e compagni, che per chi ama giocare al “Trova le ...

Sanremo 2019 - Francesco Vezzoli : «Ma chi l’ha detto che le canzoni debbano essere impegnate?» : Sanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima sera«Se c’è una cosa che è mancata alla prima serata del Festival di Sanremo è stata la tensione ...

Sanremo 2019 - pagelle della prima serata : Baglioni, Raffaele, Bisio (Agi per Ufficio Stampa Rai) 7 a Patty Pravo. L’ex ragazza del Piper incappa in un problema tecnico (il pianista ha avuto un bisogno impellente!) e se all’inizio è impassibile, poi finisce per lamentarsi con la consueta schiettezza. “Sono venuta a fare una passeggiata o a cantare?” si chiede. Look particolare, brano diverso dal solito, lei può. 7 a Pierfrancesco Favino. Ad un anno di distanza ...

Sanremo 2019 - le pagelle intergenerazionali – Io dico Ultimo - mia figlia Achille Lauro. Chi ci avrà preso? : Il Festival di Sanremo è talmente nazional-popolare che non puoi non guardarlo almeno la prima sera. Per divertirci in famiglia abbiamo deciso di “spararci” tutta la maratona della prima serata insieme, felici del fatto che in una sola volta avremmo visto tutte e 24 le esibizioni dei cantanti che, per fortuna, non hanno categorie strane come giovani/vecchi, big/conosciuti da nessuno. Ci spiace invece che non ci siano ...

Sanremo 2019 - il programma della seconda serata : Dodici i big che si esibiranno stasera. Tra gli ospiti Fiorella Mannoia, Cocciante, Mengoni e Pio&Amedeo. Torna la Hunzike...

Sanremo 2019 - ecco che cosa ha ritardato l’esibizione di Patty Pravo e Briga : “Ma siamo qui per passeggiare?“: la battuta di Patty Pravo è stata uno dei momenti più divertenti di un Festival a dire il vero molto moscio. La bionda cantante e Briga hanno infatti dovuto attendere prima di iniziare a cantare. Perché? “Il pianista – ha raccontato Claudio Baglioni in conferenza stampa – ha avuto un bisogno impellente. Capite da cosa può essere fermato il Festival? Dalla pipì del pianista“. ...

Sanremo 2019 - il cardinale Ravasi battezza i suoi preferiti : Cristicchi e Silvestri. E nel 2018 portò bene : Per il cardinale Gianfranco Ravasi ci sono già due vincitori a Sanremo 2019: Daniele Silvestri con Argento vivo e Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Durante la prima serata del Festival, il porporato, che è presidente del Pontificio Consiglio della cultura, ha twittato alcuni versi delle sue due canzoni preferite della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Il tutto mentre Silvestri e Cristicchi le eseguivano sul palco del Teatro Ariston. E ...