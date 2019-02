Sanremo 2019 | i look della seconda serata | Michelle Hunziker fuori gara | Virginia

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : arriva Marco Mengoni «mi tremano le gambe» : La seonda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. SU Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Sanremo 2019 - Pippo Baudo appena due minuti sul palco dell'Ariston. Fan furiosi : «È una vergogna» : di Emiliana Costa Non è Sanremo senza Pippo Baudo , che anche quest'anno è tornato sul palco dell'Ariston in veste di super ospite. Ma la sua apparizione è durata solo qualche minuto, suscitando l'ira ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni duetta con Fiorella Mannoia. Gli utenti di Twitter : «Ma quanto dura questo concerto?» : Fiorella Mannoia torna sul palco dell'Ariston. Protagonista del Festival 2017 - nel quale si classificò seconda con Che sia benedetta - l'artista ha presentato il suo ultimo singolo Il peso del ...

Sanremo 2019 - la diretta della seconda serata : seguila minuto per minuto : Quel che succede durante la seconda serata della 69esima edizione, raccontata minuto per minuto

Sanremo 2019 - cantanti - ospiti e scaletta seconda serata : (Credit: Daniele Venturelli/Getty Images) Dopo un non eccelso esordio e un’abbuffata dei ventiquattro cantanti, la seconda serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si concentrerà solo su dodici degli artisti in gara. Dalle 20:30 su Rai1 ma anche sul sito della Rai in diretta streaming. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Fiorella Mannoia, Marco Mengoni (accompagnato dal cantautore inglese Tom Walker), Riccardo Cocciante, i ...

PIPPO BAUDO/ "Sono come ET - quando finisce il Festival dico casa - casa" - Sanremo 2019 - : PIPPO BAUDO ha condotto insieme a Fabio Rovazzi Sanremo Giovani. Questa sera tornerà sul palco dell'Ariston insieme al collega.

Sanremo 2019 - i vestiti dei protagonisti della seconda serata del Festival : Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè sono solo alcuni dei cantanti che si esibiscono sul palco dell'Ariston mercoledì 6...

Sanremo 2019 - il punto più basso di Bisio con la Hunzicker : spunta la canzoncina sulla "lega" : L'ennesima gag imbarazzante a Sanremo ha visto come protagonisti Claudio Bisio e, al telefono, Michelle Hunzicker. La conduttrice dello scorso anno era attesa tra gli ospiti della seconda puntata, ma all'Ariston arriva solo la sua voce al telefono. Racconta di essere malata, costretta a casa in pigi

Sanremo 2019 - la Hunziker sul palco con un abito “doppio” : via la gonna - il cambio è sorprendente : Dopo una gag abbastanza telefonata, fa il suo ingresso all’Ariston Michelle Hunziker, con un abito splendido. Stile molto diverso da quello scelto da Virginia Raffaele. Michelle “luccica”: gonna ampia, paillettes, capelli raccolti. A un tratto toglie la grande gonna e resta in pantalone (“mossa” fatta anche l’anno scorso). Principessa Michelle. L'articolo Sanremo 2019, la Hunziker sul palco con un abito ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Michelle Hunziker torna sul palco dell’Ariston con un abito da favola e conquista tutti – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per accorrere ...

Sanremo 2019 - il tradimento di Valentina Allegri alle spalle di Pier de Il volo : cita Renga : Si consuma il primo vero tradimento dietro le quinte di Sanremo. Valentina allegri, figlia dell'allenatore della Juventus Massimiliano, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di Piero de Il volo, in gara quest'anno al Festival. Peccato però che la ragazza abbia scelto come dida

Sanremo 2019 : Fiorella Mannoia in duetto con Claudio Baglioni : Fiorella Mannoia è la prima cantante ospite della seconda serata della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La cantautrice romana si è esibita sul palco dell'Ariston col suo ultimo singolo, Il peso del coraggio, che anticipa l'album Personale in uscita in primavera. Proprio oggi, prima dell'ospitata in riviera, è stato diffuso il video ufficiale del brano.L'artista ha poi duettato con l'amico e ...

Sanremo 2019 - quando Marco Mengoni ci disse : «Sono io il mio peggior nemico» : Marco Mengoni è ripartito, dopo due anni di sosta ha ripreso a correre. Lo ha fatto nel cuore della notte, con uno showcase molto suggestivo che, alle 2 e trenta del mattino, dalla stazione centrale di Milano, ha inaugurato a suon di musica l’intensa maratona per il lancio di Atlantico, il nuovo album in uscita il 30 novembre con Sony Music. Marco Mengoni, il lancio di «Atlantico»Marco Mengoni, il lancio di «Atlantico»Marco ...

Sanremo 2019 - Mannoia in trionfo con il brano scritto da Amara. Nuovo tour da Firenze : Nel giorno della sua pubblicazione online come video, il palco del Festival di Sanremo ha lanciato il Nuovo brano di una superospite amatissima dal pubblico: Fiorella Mannoia . "Il peso del coraggio" ...