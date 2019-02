Sanremo 2019 | ascolti prima serata | peggior dato dal 2009

Sanremo 2019 - lo schiaffo di Matteo Salvini a Claudio Baglioni : umiliazione durante la diretta del Festival : Non una riga, non una parola sul Festival di Sanremo. Da Matteo Salvini, piuttosto incline all'abbuffata social, molti si aspettavano qualche segnale polemico durante la diretta della prima serata all'Ariston, viste le polemiche sui migranti ingaggiate le scorse settimane con il direttore artistico

Festival di Sanremo 2019 - il migliore e il peggiore della prima serata : Eccoci qua, come ogni anno, a indicare il migliore e il peggior momento musicale del Festival di Sanremo. Dopo tante, troppe polemiche – alcune, come sempre, oltremodo stucchevoli -, finalmente sono arrivate le canzoni. Dico subito che il livello in generale non mi sembra entusiasmante. Vediamo un po’. Il momento migliore: Cristicchi Se la gioca con Silvestri e Rancore, ma scelgo Cristicchi. Simone ha scritto canzoni migliori, ma questa è ...

Il mezzo disastro della prima serata di Sanremo 2019 : Complotto. Complotto sin dal primo minuto. Si vede che è il festival del cambiamento. Tutto un complotto di cose ha fatto dire a molti che Claudio Baglioni sia intenzionato a fermarsi a Sanremo 2019. La prima di queste cose: il dirottatore ha aperto il Festival cantando, assieme coi suoi copiloti, “

Sanremo 2019 : prima serata tra Baglioni - l’ironia di Bisio e la bravissima Raffaele. Standing ovation per Bocelli #Sanremo2019 : Ieri sera è iniziato il tanto atteso Sanremo 2019, con Baglioni per la seconda volta all’Ariston insieme a Bisio e alla Raffaele: “Siamo qui per vivere una nuova avventura con energia, euforia, poesia, per un cammino lungo da qui fino a sabato che ci porti verso la meta dell’armonia, che è il senso di questo avvenimento. L’armonia, principio fondamentale della musica, è un percorso verso la bellezza, non è una condizione ...

Classifica provvisoria Sanremo 2019 : Nella prima serata del Festival di Sanremo è stata svelata, parzialmente, la Classifica della giuria demoscopica. In zona blu, alta Classifica, ci sono: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, ...

Sanremo 2019 - Luca Morisi attacca Bisio : «Per fortuna che l' anti-razzista era lui...» : I migranti sono al centro delle polemiche di questo Festival di Sanremo e Luca Morisi, l'addetto social del Ministro dell'Interno Matteo Salvini non si è lasciato sfuggire una caduta di stile di ...