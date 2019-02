Samsung non sarà la prima azienda a commercializzare uno smartphone da 1 TB

In bianco il Samsung Galaxy S10 (foto) non lascia indifferenti e ci regala una nuova conferma : Mancano quindici giorni esatti alla presentazione del Samsung Galaxy S10: le anticipazioni sul successore del Samsung Galaxy S9 non si fanno mancare e oggi 5 febbraio riusciamo a fornire ai nostri lettori un nuovo contributo fotografico che riguarda il futuro top di gamma. Quest'ultimo, nella specifica colorazione bianca, è stato immortalato nella sua parte posteriore (almeno una parte di questa). Vedere per credere, lo scatto al termine ...

Samsung Galaxy S10E : la versione base del nuovo top di gamma coreano non ha più segreti : Dalla Rete continuano ad arrivare informazioni ed immagini inedite sui nuovi smartphone della famiglia Galaxy S10 di Samsung

Salvo il design del Samsung Galaxy S10 Plus nonostante la mega batteria - foto confronto con il Galaxy S9 Plus : Si rumoreggia da tempo che il Samsung Galaxy S10 Plus avrà una batteria davvero incredibile che garantirà dunque un'autonomia senza precedenti. Ciò, almeno sulla carta, doveva significare avere una componente dedicata dalle dimensioni notevoli ma i progettisti sembrerebbero aver lavorato a lungo per garantire un design longilineo al nuovo top di gamma: come ci comunica oggi il sempre ben informato leaker IceUniverce, i risultati estetici sono ...

Samsung non è più nella pelle e mostra Samsung Galaxy Fold in video : Dal canale YouTube di Samsung Vietnam arriva un video che ci fornisce qualche anticipazione su cosa il colosso coreano immagina per il futuro L'articolo Samsung non è più nella pelle e mostra Samsung Galaxy Fold in video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A10 potrebbe non essere lo smartphone che ci aspettavamo : Samsung Galaxy A10 sarebbe passato da Geekbench e avrebbe svelato un paio di specifiche tecniche: potrebbe risultare il modello base della gamma Galaxy A (2019). L'articolo Samsung Galaxy A10 potrebbe non essere lo smartphone che ci aspettavamo proviene da TuttoAndroid.

Il più piccolo dei Samsung Galaxy S10 non si chiamerà Lite - ma vi piacerà comunque : Secondo quanto riporta una fonte ritenuta affidabile, il più piccolo dei Samsung Galaxy 10 non si chiamerà Lite e avrà ottime caratteristiche tecniche. L'articolo Il più piccolo dei Samsung Galaxy S10 non si chiamerà Lite, ma vi piacerà comunque proviene da TuttoAndroid.

(ESCLUSIVA) Non solo Galaxy S10 : Samsung potrebbe presentare a breve tablet - smartwatch e altri accessori : Samsung potrebbe essere protagonista delle prossime settimane tra il 20 febbraio e il MWC 2019 e presentare nuovi tablet, smartwatch e auricolari. Ecco ciò che sappiamo finora. L'articolo (ESCLUSIVA) Non solo Galaxy S10: Samsung potrebbe presentare a breve tablet, smartwatch e altri accessori proviene da TuttoAndroid.

Non una bomba il Samsung Galaxy S10 in arrivo in Italia : prestazioni rivedibili su GeekBench : Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10 e, come prevedibile, siamo già entrati nella fase in cui non trascorrerà un solo giorno senza che emergano indiscrezioni sulle sue caratteristiche tecniche. Appena 24 ore fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso un punto della situazione a proposito delle ultime voci trapelate sulle specifiche del prodotto, ma oggi 21 gennaio è possibile scendere maggiormente in ...

Ancora in test Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone - aggiornamento non vicinissimo? : Chi possiede un Samsung Galaxy S9 Vodafone e pure un Galaxy S9 Plus serigrafato dallo stesso vettore non fa altro che chiedersi quando otterrà l'aggiornamento Android 9 Pie, pure con l'ultima interfaccia proprietaria One UI. I tempi per il modello brandizzato non sono Ancora maturi, come evidenziato dallo stesso operatore all'interno di un suo feedback ufficiale appena scovato dalla nostra redazione su Twitter. L'ultimo riscontro reale sui ...

Inevitabile rivoluzione coi Samsung Galaxy S10 : memoria super e non solo - le ultime : Ci sono diversi aspetti che dobbiamo prendere in esame in questi giorni per quanto concerne il Samsung Galaxy S10. A poche settimane dalla presentazione ufficiale di uno degli smartphone più attesi di tutto il 2019, occorre necessariamente fare il punto della situazione sulle ultime indiscrezioni per questo gioiellino. Dopo un 2018 non propriamente esaltante, infatti, si dovrà andare oltre il salto verso il 5G (qui trovate gli ultimi ...

Il sensore di impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+ non funzionerà con le pellicole protettive : Il sensore d'impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+non dovrebbe funzionare correttamente in presenza di pellicole protettive. L'articolo Il sensore di impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+ non funzionerà con le pellicole protettive proviene da TuttoAndroid.

Non si perderà tempo coi Samsung Galaxy S9 TIM : replica ufficiale sul rilascio di Android Pie : Potrebbe non esserci un gap temporale significativo tra i Samsung Galaxy S9 no brand e quelli marchiati TIM, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie e la nuova interfaccia One UI. Dopo aver esaminato durante il weekend alcuni riscontri inerenti la durata della batteria dello smartphone post download (qui trovate qualche altro riferimento in merito), oggi 14 gennaio occorre analizzare la questione sotto un diverso ...