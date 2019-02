Salvini canta Albachiara di Vasco Rossi al ristorante

Salvini a cena canta Albachiara e scherza : 'Per Sanremo non sono pronto' : Agenzia Vista, Poggibonsi , SI, , 06 febbraio 2019 Il vicepremier Matteo Salvini canta in un ristorante di Poggibonsi, in provincia di Siena, nel corso di una cena organizzata dalla sezione locale...

Sanremo - il Festival di Salvini : canta Albachiara al ristorante : E mentre andava in onda la prima serata del Festival di Sanremo, anche Matteo Salvini gareggiava per il suo Festival. Il ministro dell'Interno, infatti, dopo una cena con alcuni amici ha cantantato Albachiara di Vasco Rossi. Preso fra i clienti del locale dal cantante, il vice premier si è esibito davanti a tutti. Dopo un inizio troppo spinto da parte del cantante, "Si va beh, ma così non vale", Matteo Salvini ha trovato la sua nota e ha ...

Sanremo 2019 - Bocelli incanta con il figlio. Bisio : «Baglioni sovversivo» - ma lo spin doctor di Salvini lo attacca : Si è conclusa al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando...

Salvini canta ‘Alba chiara’ e scherza : “Uno scandalo. Però per Sanremo non sono pronto” : Esibizione canora per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: il vicepresidente del Consiglio condivide su Facebook un video in cui canta 'Alba chiara' di Vasco Rossi. E scrive: "Un ministro che canta “Albachiara”? Scandalo! Per Sanremo Però non sono pronto, lo ammetto! Buona serata Amici, vi voglio bene”.Continua a leggere

Sanremo 2019 - canta anche Matteo Salvini : ecco la sua versione di Alba chiara di Vasco Rossi : "Un ministro che canta Alba chiara? Scandalo". Matteo Salvini, "per Sanremo 2019", scrive su Twitter, "però non sono pronto, lo ammetto". Infine l'augurio del ministro dell'Interno al popolo social: "Buona serata amici, vi voglio bene scrive". Su Twitter Salvini ha anche postato il video in cui si l

Governian Rhapsody : Salvini - Di Maio - Toninelli e Conte cantano i Queen : Dopo il successo del biopic su Freddie Mercury diretto da Bryan Singer, Crozza ha trasformato il brano Bohemian Rhapsody in un spot del governo.Il comico tornerà in onda su Nove con il suo show ...

Al Bano torna in tv con Romina Power. Poi punge : più facile cantare con Salvini che con Baglioni» VIDEO : di Marco Castoro Al Bano torna in tv da mercoledì in prima serata su Canale 5. Due show evento, ci sarà pure Romina Power? ' È mai possibile che la prima domanda debba sempre riguardare Romina? ...

Al Bano tra tv (55 passi nel sole e il documentario su Canale 5) - musica ("penso a Sanremo 2020") e politica ("ho cantato con Salvini") : "Non sarà un concerto, ma un vero e proprio show televisivo". Gli autori lo ripetono durante il pranzo con il quale Mediaset ha lanciato 55 passi Nel sole, le due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, che Canale 5 trasmetterà mercoledì 23 e 30 gennaio 2019 per celebrare AlBano Carrisi. Il cantautore ripercorrerà 55 anni di carriera facendosi affiancare dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita ("con lei è stata ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

'I cantanti cantino e gli attori recitino' : Salvini fa la morale con il culo degli altri : Lui, l'unto, può svariare dalla politica internazionale al diritto marittimo passando per l'economia e per la morale mentre tutti gli altri , sia ben inteso, tutti, anche i suoi stessi elettori, ...

A Salvini piace Baglioni - quando canta. 'Quest'anno non vado a Sanremo' : Milano, 12 gen., askanews, - 'A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia: Battisti, De Andrè, Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di ...

Emma Marrone a Propaganda Live canta Giorgia Meloni in “Perché gli va” versione pizzica e difende Claudio Baglioni da Salvini (video) : Dopo Jovanotti, anche Emma Marrone a Propaganda Live ha trasformato in versi di una canzone un intervento alla Camera dei Deputati di Giorgia Meloni, come aveva fatto Cherubini solo qualche settimana fa. Ospite della prima puntata dell'anno dello show de La7 ideato e condotto da Diego Bianchi, la Marrone si è esibita con la resident band del programma, tra cui c'è il suo chitarrista Roberto Angelini, per mettere in musica l'ennesimo ...

Claudio Baglioni e Matteo Salvini - se i cantanti fanno e i ministri cantano : Baglioni eroe degli anti-sovranisti? Esagerazione. Alla fine, tuttavia, per doveroso senso delle proporzioni politiche, c'è solo da sperare che l'opposizione al Governo gialloverde non scelga di riunirsi sotto l'insegna della "Lampada Osram", titolo di una proverbiale canzone proprio di Baglioni, ma anche punto di ritrovo per i ragazzi alla fine degli anni '70, l'insegna omonima, ormai rimossa - sia detto per i non romani - si trovava ...

Sanremo - Baglioni sotto attacco dei fan di Salvini 'Pensi a cantare'. Pd 'Basta toni squadristi' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU