Rugby – L’Italia in visita all’associazione Andrea Tudisco per il diritto alla salute dei

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida al Galles. Sono 33 gli azzurri di Conor O’Shea : Nelle ultime ore Sono giunte alcune modifiche alla lista diramata ca Conor O’Shea, CT della Nazionale italiana di Rugby, che inizialmente aveva chiamato i 32 che avevano preparato l’esordio con la Scozia più il mediano di mischia Edoardo Gori ed il tallonatore Oliviero Fabiani per preparare la partita contro il Galles. Quest’ultimo però non ha ancora recuperato del tutto da un infortunio patito e così al suo posto è stato ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia al debutto in casa - la lista delle 23 azzurre convocate per il match con il Galles : La sfida si svolgerà per la prima volta a Lecce, città che mai prima d’ora ha ospitato un match internazionale di Rugby La Nazionale femminile, reduce dalla vittoria sulla Scozia di venerdì scorso a Glasgow (28-7), si appresta a debuttare fra le mura di casa. Lo farò in una città, Lecce, che per la prima volta ospiterà un incontro internazionale di Rugby, in uno stadio, il “Via del Mare”, che per la prima volta aprirà le proprie ...

Rugby - Sei Nazioni : i convocati dell’Italia per la seconda giornata : Rugby, Sei Nazioni: la Nazionale Italiana Rugby ha fatto rientro oggi a Roma, già pronta per la seconda giornata La Nazionale Italiana Rugby ha fatto rientro oggi a Roma intorno all’ora di pranzo, sbarcando all’Aeroporto di Ciampino con volo diretto da Edinburgo all’indomani della sconfitta per 33-20 subita contro la Scozia nel turno inaugurale del Guinness Sei Nazioni 2019. La prima giornata di preparazione alla sfida con il Galles di ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – I convocati dell’Italia per la sfida contro il Galles : Dopo il successo sulla Scozia, l’Italia si appresta a preparare la seconda sfida del Sei Nazioni U20 contro il Galles: ecco i convocati di Fabio Roselli Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italia Under 20, ha ufficializzato la lista dei 25 giocatori per il raduno di Mantova in preparazione della partita contro il Galles, secondo impegno nel Sei Nazioni Under 20, in calendario allo stadio “Danilo Martelli”di Mantova ...

Altri sport; Rugby : troppa Scozia per l’Italia : Era il 28 febbraio 2015. Lo stadio era sempre quello, Murrayfield, e l’avversario naturalmente la Scozia. Ad un minuto e mezzo dalla fine l’Italia batte una touche, riesce a costruire la cassaforte e si avvicina, quasi sfiora, la linea di meta. Gli scozzesi resistono, commettono almeno un paio di sanzioni su cui l’arbitro sorvola, e provano a rispedire indietro gli azzurri. Mancano venticinque secondi e l’ovale é ...

Rugby – Sei Nazioni - O’Shea commenta il ko dell’Italia con la Scozia : “settimana difficile sotto molti aspetti” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha commentato la sconfitta subita dall’Italia contro la Scozia “Nel primo tempo abbiamo avuto poco possesso e, contro una squadra come la Scozia, non è certo un aspetto da sottovalutare. Ma, palla in mano nell’ultimo quarto, abbiamo dimostrato di poter essere pericolosi. Non cerchiamo scuse, ma è stata una settimana difficile sotto molti aspetti“. Il ct ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – Esordio vincente per l’Italia : gli azzurrini superano la Scozia 32-22 : Vittoria all’Esordio per l’Italia U20 nel Sei Nazioni 2019: gli azzurrini superano la Scozia con il punteggio di 32-22 Comincia con il piede giusto il Sei Nazioni di categoria per l’Italia U20. Nella gara di Esordio a Galashiels, in Scozia, la squadra guidata da Fabio Roselli si è imposta 32-22 centrando nel finale anche il punto bonus. Partono a spron battuto gli azzurrini che rompono subito gli equilibri con un calcio ...

Rugby - Sei Nazioni femminile – Esordio super per l’Italia : vittoria con bonus per le azzurre contro la Scozia : Esordio vincente per la Nazionale Italiana femminile nel Sei Nazioni 2019: le azzurre battono la Scozia 7-28 L’Italdonne di Andrea Giandomenico debutta nel Sei Nazioni 2019 con una vittoria esterna allo Scotstoun di Glasgow, superando le padrone di casa della Scozia 7-28, inanellando la quinta vittoria consecutiva dell’anno e centrando allo scadere il punto bonus. Nel primo tempo le azzurre partono al meglio, ma sprecano il possesso, non ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : esordio strepitoso per l’Italia - Scozia battuta 28-7 : esordio migliore non poteva esserci: vittoria piena, con quattro mete e il punto di bonus che arriva proprio allo scadere. La Nazionale italiana al femminile di Rugby apre al meglio il proprio cammino nel Sei Nazioni 2019: la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico si impone per 28-7 sulle padrone di casa della Scozia sul campo dello Scotstoun (Glasgow). Un dominio praticamente dal primo all’ultimo minuto. Partono fortissimo le azzurre ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - Parisse spinge l’Italia : “la Scozia è forte - ma possiamo ribaltare il pronostico” : Il capitano dell’Italia ha parlato alla vigilia dell’esordio nel Sei Nazioni 2019, lanciando la sfida alla Scozia Un pomeriggio dal freddo pungente, reso ancora più rigido dal vento che immancabilmente spira dalle highlands sin dentro al BT Murrayfield Stadium, accoglie gli Azzurri guidati da capitan Sergio Parisse sul campo che domani sarà teatro del debutto stagionale nel Guinness Sei Nazioni 2019. Parte dalla Scozia, ...

Sei Nazioni Rugby 2019 - quando gioca l’Italia? Programma e calendario di tutte le partite. Come vederle in tv : Inizia domani, in quel di Murrayfield, il cammino della Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019. Gli azzurri sfidano la Scozia in un’edizione del torneo davvero fondamentale per la banda di Conor O’Shea che va a caccia di una vittoria che manca da quasi quattro anni. Dopo la trasferta scozzese in rapida successione arriva il Galles all’Olimpico, poi nuovamente a Roma con l’Irlanda, la sfida all’Inghilterra ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni 2019 – Ecco la formazione titolare dell’Italia che affronterà la Scozia : Il commissario tecnico azzurro, Conor O’Shea, ha reso nota la formazione dell’Italia che affronterà la Scozia nella sfida d’esordio del Sei Nazioni: Parisse da Record, Ghirlandini fra i centurioni azzuri Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione che sabato 2 febbraio affronterà la Scozia al BT Murrayfield Stadium di Edinburgo nella prima giornata del Guinness Sei Nazioni ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni 2019 – Ecco il 15 della Scozia per la sfida d’esordio contro l’Italia : Il ct della Scozia, Gregor Townsend, ha reso noto il 15 della formazione britannica che affronterà l’Italia nella sfida d’esordio del Guinness Sei Nazioni Gregor Townsend, commissario tecnico della Scozia, ha ufficializzato la formazione che sabato 2 febbraio alle 14.15 locali (15.15 in Italia) affronterà l’ItalRugby nel primo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del ...

Rugby – Sei Nazioni Under 20 : scelta la formazione per l’esordio dell’Italia : Italia U20: scelto il XV per l’esordio al Sei Nazioni contro la Scozia Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che venerdì 1 febbraio alle 19.30 locali (20.30 in Italia) affronterà i pari età della Scozia nel match d’esordio del Sei Nazioni Under 20. “Dopo tutto il lavoro fatto nella prima parte della stagione – ha commentato l’allenatore azzurro – non vediamo l’ora di ...