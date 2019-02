Roma-Viterbo | il passeggero disabile batte la Regione in tribunale “Abbattere le

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) LaLazio è stata condannata dalla Corte di Appello dialla rimozione delle barriere architettoniche presenti in una stazione della tratta ferroviariae al risarcimento della mamma di un ragazzoche per anni ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario per accompagnare il figlio a scuola. Una vittoria che arriva dopo 5 anni di battaglie legali da parte di Maria Cristina Abballe che, per gli spostamenti giornalieri con il figlio Alessandro, affetto da una grave disabilità motoria e cognitiva e costretto alla sedia a rotelle, deve fare un autentico percorso ad ostacoli nella stazione di Rignano Flaminio per salire sul treno. Una fermata che si trova su una delle tratte ferroviarie più ardue per i diversamente abili, con stazioni in cui sono stati installati, spendendo quasi un milione di euro, dei tornelli riciclati dalla-Lido e dalla Metro B non ...