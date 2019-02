Roma | trovata la pistola che ha sparato a Bortuzzo

Manuel Bortuzzo - trovata pistola vicino al pub di Roma dove è stato colpito il nuotatore : È stata trovata una pistola in un prato di Acilia, borgata limitrofa all’Axa, quartiere a sud di Roma dove è stato gravemente ferito Manuel Bortuzzo , nuotatore 19enne trevigiano raggiunto dagli spari nella notte tra i 2 e il 3 febbraio. L’arma, scrive il Messaggero, è stata individuata e sequestrata dagli agenti della squadra mobile ed è stata portata nei laboratori della Scientifica in attesa di essere analizzata. Bisogna infatti ...

Roma - nuotatore ferito : trovata pistola : 10.37 Possibile svolta nelle indagini sul ferimento di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre usciva da un pub nel quartiere Axa, a Roma . L'arma è stata trovata a pochi metri di distanza dal luogo del ferimento. La polizia sta effettuando gli accertamenti necessari al fine di stabilire se si tratta dell'arma utilizzata per sparare al ragazzo e per rilevare eventuali impronte digitali.

