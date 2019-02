Risultati finali della 9ª edizione de ' I luoghi del cuore'

Snowboard - gli azzurri falliscono l’accesso alle finali di slopestyle a Laax : tutti i Risultati : Italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle : Loris Framarin e Liviero per un pelo fuori dalla finale Snowboard er italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle maschile di Laax , in Svizzera. Nicola Liviero e Loris Framarin hanno chiuso entrambi al tredicesimo posto le rispettive heat e sono rimasti per un pelo fuori d alle finali che si terranno venerdì 18. Il veneto ha totalizzato 47.25 nella run 2 della prima ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i Risultati della quarta giornata. Domani le finali : Terminata anche la quarta giornata di gare a Wuxi (Cina), dove è in corso il World Grand Slam 2018 di Taekwondo. Il programma di gara prevedeva oggi le semifinali di tutte le otto categorie in gara, mentre Domani si svolgeranno le finali per il primo e per il terzo posto. Si ricorda che soltanto in questo torneo gli atleti combattono secondo la formula del best of three round, secondo la quale il primo ad aggiudicarsi due round su tre conquista ...